Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré vendredi que les gouvernements occidentaux discutaient de plans visant à renforcer le soutien de la défense aérienne à l’Ukraine, a rapporté la chaîne TVP.

Ces remarques font suite à la rencontre de Tusk avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, arrivé jeudi à Varsovie pour discuter d’un soutien conjoint à l’Ukraine après avoir visité Kiev la veille.



« Dans l’intérêt de la Pologne et de notre sécurité, il est crucial que l’Ukraine soit aussi bien équipée que possible pendant la guerre et qu’elle puisse défendre efficacement son espace aérien, car cela protège également notre espace aérien », Tusk a déclaré aux journalistes.

Le Premier ministre polonais a ajouté qu’il avait eu une conversation approfondie sur la question avec Blinken et qu’il restait également en contact régulier avec de nombreux dirigeants mondiaux.



« La solidarité de l’Occident sur cette question est de plus en plus impressionnante, et nous pouvons nous attendre à un soutien plus intensif à l’Ukraine de la part de nos alliés et de l’ensemble du monde occidental », Tusk a déclaré.

Lors de sa visite en Russie jeudi, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a déclaré que l’Ukraine devrait être autorisée à tirer des missiles fournis par l’Occident en profondeur sur la Russie.



« Je suis d’avis que l’Ukraine a le droit d’utiliser des armes occidentales pour empêcher [Russian] crimes de guerre, » Sikorski a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse conjointe.



« Nous devons continuer à fournir des systèmes de défense aérienne avancés (à l’Ukraine) et lever les restrictions sur l’utilisation des armes à longue portée », il a dit.















Kiev exhorte depuis longtemps ses soutiens occidentaux à autoriser des frappes à longue portée sur le territoire russe, affirmant que son incapacité à attaquer des cibles au plus profond de la Russie avec des armes occidentales l’empêche de progresser sur le champ de bataille.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé certaines restrictions à l’utilisation de leurs armes, déclarant qu’ils ne voulaient pas être directement impliqués dans le conflit avec la Russie, tout en armant l’Ukraine à hauteur de 200 milliards de dollars.

Certains médias occidentaux ont rapporté que les restrictions pourraient être levées cette semaine, alors que Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy étaient en visite à Kiev.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’aucune quantité d’armes étrangères ne peut changer l’issue du conflit en faveur de l’Ukraine, soulignant que de telles livraisons ne font que prolonger les hostilités et entraîner davantage de victimes et de destructions.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt que permettre à l’Ukraine d’utiliser des armes fournies par l’Occident pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie impliquerait directement ces pays dans le conflit, avec des conséquences désastreuses.