L’Occident peut mettre fin aux combats en Ukraine demain – Roger Waters

Le co-fondateur de Pink Floyd explique à RT pourquoi le conflit en Ukraine se poursuit et ce qui se cache derrière la politique étrangère américaine

Les Ukrainiens peuvent arrêter de mourir demain si les États-Unis s’assoient avec la Russie et font la paix, a déclaré le co-fondateur de Pink Floyd et légende du rock britannique Roger Waters à RT dans une interview vendredi. Waters a déclaré que l’Occident semble déterminé à se battre “jusqu’au dernier Ukrainien” car il y a des fortunes à tirer des ventes d’armes, tandis que les élites américaines souhaitent gouverner le monde.

“Il peut être arrêté, à mon avis, demain”, Waters a déclaré à Eunan O’Neill de RT. « Tout ce qu’il faut, c’est que les Américains viennent à la table et disent ‘OK, allons-y avec les accords de Minsk’. Et puis ce serait fini.

Waters a souligné que l’actuel président de l’Ukraine, Vladimir Zelensky, s’est présenté sur la plate-forme du maintien des accords de Minsk et de la fin de la guerre civile qui a commencé après le coup d’État illégal de 2014 à Kiev, et que 73 % des Ukrainiens ont voté pour lui sur cette base, “pour qu’ils n’aient pas eu de guerre.”

“À la minute où il a été élu, quelqu’un a pointé un pistolet sur sa tempe, je suppose, et il a changé d’avis et n’a rien fait de tout cela”, a-t-il ajouté. Eaux notées.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Occident voulait que le conflit se termine, Waters a répondu : “Non bien sûr que non.”

« Non, ils n’ont aucun intérêt à en finir. Ils se battront jusqu’au dernier Ukrainien. Ou s’ils veulent que ça s’arrête, pourquoi n’y mettent-ils pas fin ? Parce que c’est entre leurs mains, ça l’a toujours été. C’est entre les mains de l’OTAN, c’est entre les mains de Joe Biden – sauf que ce n’est pas le cas, c’est le sien… celui qui tire les ficelles. Et ils ne veulent pas que ça s’arrête. Il y a d’énormes fortunes à faire. a-t-il ajouté, en référence aux milliards de dollars d’armes que les États-Unis et les pays de l’OTAN envoyaient à Kiev.

Lire la suite Pink Floyd’s Waters explique pourquoi il a qualifié Biden de criminel de guerre

Waters est un fervent militant des droits de l’homme depuis des années, affirmant que sa plate-forme est que “Tous nos frères et sœurs, partout dans le monde, méritent des droits égaux, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur nationalité”, comme le souligne la Déclaration universelle des droits de l’homme – ni plus, ni moins.

Un montage de prétendu “criminels de guerre” présenté sur sa nouvelle tournée de concerts “This Is Not A Drill” comprend le visage de l’actuel président américain Joe Biden. Waters a défendu ce choix dans l’interview de la semaine dernière avec Michael Smerconish de CNN, qui a gagné beaucoup de terrain sur les réseaux sociaux.

Waters a souligné que l’interview était “une affaire assez joviale” mais ce que CNN a fini par publier était “fortement modifié” retirer ses vues sur l’Ukraine et “Me faire passer pour un idiot.”

Le guitariste de rock est sur le dossier condamnant l’opération russe en Ukraine comme “une erreur criminelle” mais dit à RT que c’était “une énorme erreur pour les Américains d’essayer de pousser l’OTAN jusqu’à la frontière russe” aussi bien.

Revenant aux accords de Minsk, Waters s’est demandé pourquoi ils avaient été troublés par les médias, alors que l’écrasante majorité des Ukrainiens ont voté pour la paix mais ont obtenu la guerre à la place. Bien qu’il ne parle pas russe, Waters a noté qu’il avait fait beaucoup de lectures et de recherches, essayant de comprendre le conflit d’un point de vue global.

“J’ai un chien dans la course. Mon père est mort en Italie en combattant le Troisième Reich », il ajouta.

Commentant la récente visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan, Waters a déclaré à RT que l’Ukraine et Taïwan sont les deux points chauds qui pourraient déclencher la Troisième Guerre mondiale.

“Les gens ne prennent pas assez au sérieux les armes nucléaires” il a dit.

Élaborant sur l’histoire et le contexte de la Chine et de Taiwan, Waters s’est demandé pourquoi l’Occident était si déterminé à imposer ses valeurs aux autres.

“Pourquoi devriez-vous décider, vous, cette colonie coloniale en Amérique du Nord, pourquoi devriez-vous décider comment tout le monde se comporte?” il a dit à RT. “Ils veulent gouverner le monde, c’est ce qui est si dangereux dans la politique étrangère américaine.”

Vous ne pouvez pas gouverner le monde, Joe Biden. Vous ne pouvez pas le faire, frère. C’est une course de dupes.

Pourtant, ce serait tout aussi faux si la Russie ou la Chine avaient des milliers de bases militaires à travers le monde, comme le font les États-Unis, a-t-il souligné. La principale caractéristique de 1984 de George Orwell, a-t-il noté, est que les trois puissances mondiales – l’Océanie, l’Eurasie et l’Estasia – étaient toujours en guerre, même si elles changeaient constamment de camp.

Waters, 78 ans, a cofondé Pink Floyd en 1965. Il a été le leader, le parolier et le chanteur du groupe de rock progressif pendant des années, jusqu’à ce qu’il parte en 1983 pour poursuivre une carrière solo. Il a également été un défenseur de la persécution de l’éditeur de WikiLeaks Julian Assange, des abus israéliens contre les Palestiniens et de la censure des médias sociaux, entre autres.