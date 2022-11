L’Occident peine à fixer un plafond des prix du pétrole qui nuit à la Russie

Londres

Les alliés de l’Ukraine veulent mettre une limite de prix sur le pétrole russe. Mais il y a un problème : ils n’arrivent pas à s’entendre sur un chiffre qui ferait monter la pression sur le Kremlin.

Les plus grandes économies occidentales ont convenu plus tôt cette année de plafonner le prix de l’exportation la plus précieuse de la Russie et se sont engagées à régler les détails d’ici début décembre. Cette décision vise à réduire les entrées dans le trésor de guerre du président Vladimir Poutine sans ajouter de pression sur l’économie mondiale en réduisant davantage l’approvisionnement en énergie.

Mais à mesure que la date limite approche, les pays négocient toujours pour savoir où le plafond devrait être fixé.

Les rapports des médias cette semaine d’un rassemblement de diplomates européens ont indiqué que le pétrole russe pourrait être plafonné entre 65 et 70 dollars le baril. Pourtant, cette fourchette est controversée, car elle est proche du prix actuel du marché du brut russe. Cela signifierait une interruption limitée de l’approvisionnement, mais aussi une douleur limitée pour la Russie.

“A ce niveau de prix, il s’agit de réduire l’inflation plutôt que de réduire les revenus russes”, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie des matières premières chez RBC Capital Markets.

Au début du mois, le baril de brut russe de l’Oural coûtait un peu plus de 70 $, environ 24 $ de moins que le Brent, la référence internationale.

Pendant ce temps, fixer le prix à la baisse pourrait exacerber la crise énergétique mondiale, en particulier si la Russie riposte. S’il devait réduire la production plus que prévu, cela ferait grimper les prix du carburant, tout comme des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon sont désireux de maîtriser l’inflation.

Poutine a déclaré jeudi que les projets occidentaux d’introduire des plafonds des prix du pétrole auraient de “graves conséquences” pour les marchés de l’énergie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a déclaré jeudi qu’elle était “convaincue que nous approuverons très bientôt un plafonnement mondial des prix du pétrole russe avec le G7 et d’autres partenaires majeurs”. Le président américain Joe Biden a déclaré que les pourparlers sur le plafonnement des prix du pétrole étaient « en cours ».

Mais le débat sur la politique s’éternise, soulignant la complexité de l’effort.

Les pays veulent parvenir à un accord avant le 5 décembre, date à laquelle l’embargo européen sur le brut russe voyageant par mer entrera en vigueur. En effet, le paquet de sanctions de l’UE comprend également une interdiction de fournir des assurances et d’autres services aux navires transportant du brut russe.

Cela rendrait plus difficile pour les clients russes comme la Chine et l’Inde de continuer à importer des millions de barils par jour. La plupart des assureurs qui couvrent le transport de brut sont basés en Europe ou au Royaume-Uni, qui coopère avec Bruxelles.

Le plafonnement des prix du pétrole vise à modifier cette politique. Des services d’expédition et une assurance pourraient être fournis aux pétroliers transportant du pétrole russe – tant qu’ils sont achetés au prix plafond ou en dessous du plafond établi par les pays occidentaux.

“Cela contribuera à réduire davantage les revenus de la Russie, tout en maintenant la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie grâce à des approvisionnements continus”, a expliqué la Commission européenne. “Cela contribuera donc également à lutter contre l’inflation et à maintenir les coûts de l’énergie stables à un moment où les coûts élevés – en particulier les prix élevés du carburant – sont une grande préoccupation.”

Pourtant, fixer un prix s’est avéré délicat. La Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est veulent un plafond inférieur, notant qu’il en coûte à la Russie beaucoup moins de 65 à 70 dollars pour pomper chaque baril de pétrole. Un plafond entre ces prix permettrait donc à Moscou de continuer à tirer profit de ses ventes de brut.

Le cabinet de conseil Rystad Energy estime que le coût de production pour la Russie se situe entre 20 et 50 dollars le baril, selon la manière dont les chiffres sont calculés.

De plus, le budget de la Russie prévoit que le pétrole sera exporté à un prix moyen d’environ 70 dollars le baril en 2023. Si elle peut obtenir ce prix sur le marché, elle pourrait continuer à dépenser principalement comme prévu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que le plafond devrait plutôt être fixé à 30 dollars.

« On entend parler [proposals to set the cap per barrel at] 60 $ ou 70 $. De tels mots ressemblent plus à une concession [to Russia]», a-t-il déclaré via un lien vidéo lors d’une conférence en Lituanie.

Si le prix est trop bas, cependant, la Russie pourrait se déchaîner et réduire sa production. Cela pourrait secouer les marchés, étant donné que les exportations de la Russie en 2022 s’élèvent à environ 9,7 millions de barils par jour, selon l’Agence internationale de l’énergie. C’est plus qu’en 2021.

Le niveau des prix n’est pas le seul problème à résoudre. Fixer une fourchette statique pour le plafond des prix – par opposition à l’établissement d’une remise flottante pour le brut russe indexé sur l’endroit où le Brent se négocie – pourrait poser des problèmes logistiques, car il devrait être fréquemment ajusté.

Selon Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, les négociants en pétrole doutent également que la mesure puisse être appliquée. Il s’attend à ce que les parties aux transactions recherchent simplement des failles.

“Il y a une forte envie de faire quelque chose”, a-t-il déclaré. “Mais la réalité sera différente.”

Certains analystes pensent que le plafonnement des prix sera finalement moins important que l’embargo européen sur le pétrole. Le bloc a acheté environ 2,4 millions de barils par jour de brut russe, et Moscou sera bientôt obligée de chercher de nouveaux clients.

Pour limiter les barils de rechange, il est probable qu’il réduise la production. Cela pourrait faire grimper les prix du pétrole quoi qu’il arrive.

“En raison de l’embargo pétrolier de l’UE et du plafonnement prévu des prix du pétrole en provenance de Russie, la production de pétrole y sera probablement considérablement réduite”, a déclaré la Commerzbank dans une note aux clients. “Cela devrait entraîner une hausse du prix du pétrole Brent dans les semaines à venir.”

– Clare Sebastian, Allegra Goodwin, Betsy Klein, Radina Gigova et Uliana Pavlova ont contribué au reportage.