Cette semaine a marqué un tournant pour l’organisation, et cela se manifestera avec le temps.

Le principal point à retenir du 16e Sommet des BRICS à Kazan est que nous tous qui nous y sommes réunis cette semaine avons été témoins d’un tournant dans l’histoire de l’association. Les résultats du sommet suggèrent que le groupe a fait une tentative très sérieuse pour changer l’ordre international.

Il n’a pas été facile de franchir cette étape décisive dans le développement du groupe, car le sommet de Kazan a eu lieu à un moment où le fossé entre l’Occident et le reste du monde en proie à des conflits est plus grand que jamais.

Dans cette situation critique, l’événement a présenté un projet de réforme de l’ordre international qui reflète les aspirations croissantes du Sud.

Pour les nouveaux membres et pays partenaires, les BRICS ont fourni une plate-forme alternative pour discuter de questions telles que l’allégement de la dette, le financement climatique et le développement durable.

Il s’agit de domaines dans lesquels la domination des institutions occidentales telles que la Banque mondiale et le FMI n’a pas donné les résultats escomptés.















L’Algérie, l’Ouganda et le Nigeria rejoindront les BRICS en tant que pays partenaires, reflétant la reconnaissance généralisée du rôle croissant de l’Afrique dans le monde. En Amérique latine, la Bolivie et Cuba ont pris des mesures pour renforcer leur coopération avec le groupe. Le rapprochement entre les BRICS et l’ASEAN sera facilité par l’ajout de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Vietnam à la liste des partenaires. Ce n’est probablement qu’un début. Plus de 30 pays souhaitent rejoindre l’organisation sous une forme ou une autre.

La pièce maîtresse du Sommet a été l’adoption de la Déclaration de Kazan, un document ambitieux décrivant une vision commune d’un ordre mondial plus juste. La déclaration réaffirme l’engagement en faveur du multilatéralisme et appelle à la réforme de la gouvernance mondiale.

L’objectif principal est de rendre les institutions internationales plus représentatives des pays émergents et en développement. Cet appel à la réforme s’adresse particulièrement aux institutions telles que l’ONU, le FMI et la Banque mondiale, qui ont longtemps été dominées par les puissances occidentales.

L’Inde, aux côtés des autres membres fondateurs, a joué un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration de Kazan. Dans son discours, le Premier ministre Narendra Modi a préconisé des « BRICS centrés sur les personnes » et a appelé à des réformes accélérées des institutions de gouvernance mondiale.















Même si le sommet de Kazan marque une étape ambitieuse vers un ordre mondial multipolaire, le succès de l’événement dépendra de la mesure dans laquelle les BRICS élargis maintiendront leur cohésion et leur cohérence, alors que les nouveaux membres et pays partenaires pourront mettre leurs intérêts concurrents à l’ordre du jour des BRICS.

Les pays des BRICS devront également surveiller de près l’Occident, qui a critiqué et ridiculisé l’expansion de l’association et qualifié le forum de Kazan de spectacle dénué de sens.

À cet égard, les dirigeants des BRICS devront veiller, à l’avenir, à ce que l’association ne devienne pas une plateforme de positionnement anti-occidental, mais un forum pour un discours alternatif non occidental sur la politique mondiale.

Cet article a été publié pour la première fois par le journal Kommersant et a été traduit et édité par l’équipe RT.