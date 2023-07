L’Occident n’est pas préparé au conflit avec la Chine – FT – RT World News

Les États-Unis ne disposent que d’une semaine de missiles anti-navires, selon un groupe de réflexion

Les pénuries de munitions mises à nu par le conflit en Ukraine ont incité certains groupes de réflexion américains à vérifier les stocks en Occident et à les trouver insuffisants, a rapporté mercredi le Financial Times. L’industrie militaire des alliés de l’OTAN n’est pas non plus en mesure d’aider.

Un jeu de guerre du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) sur un conflit avec la Chine à propos de Taïwan a montré que les États-Unis ne disposaient que d’environ 450 missiles anti-navires à longue portée, assez pour environ une semaine.

Un autre groupe de réflexion, le Center for New American Security (CNAS), a déclaré que l’inventaire de missiles existant est « trop ​​petit pour émousser une invasion initiale, encore moins prévaloir dans un conflit prolongé contre la Chine. » Pour dissuader et vaincre Pékin, le Pentagone « a besoin de stocks importants de missiles à distance, d’armes de frappe maritime et de défenses aériennes et antimissiles en couches », Le CNAS a conclu.















Selon FT, le département américain de la Défense a demandé 1,1 milliard de dollars au cours de l’exercice 2024 pour acheter 118 missiles anti-navires à longue portée (LRASM), contre la moitié de ce montant pour 83 missiles l’année précédente. Le Pentagone veut également 30 milliards de dollars pour les munitions, une augmentation de 23 % par rapport aux niveaux de 2023, et 315 milliards de dollars pour de nouvelles armes.

La CNAS a noté que le Pentagone a tendance à donner la priorité aux articles coûteux tels que les navires, les avions et les chars, « laissant des missiles et des munitions avec un financement insuffisant. »

FT a révélé que le collectif West avait dépensé 170 milliards de dollars en aide militaire et financière à l’Ukraine depuis février 2022. Cependant, Kiev se plaint toujours de pénuries de munitions.

Le complexe militaro-industriel américain a passé des décennies à donner la priorité à l’efficacité et à adopter la chaîne d’approvisionnement juste à temps utilisée par d’autres industries, selon FT, le laissant incapable d’augmenter la production en temps de guerre. Les pénuries de pièces et de main-d’œuvre sont également un problème actuellement.















« L’industrie de la défense est tellement consolidée qu’elle ne peut pas se développer très rapidement pour répondre à une plus grande demande », a déclaré Stacie Pettyjohn du CNAS. « Nous sommes donc lents et en retard et nous n’avons pas assez de quoi que ce soit. » Seules cinq entreprises sont responsables des principaux contrats du Pentagone, et certaines pièces ne sont fabriquées que par un ou deux fournisseurs, sans aucun moyen de combler la pénurie ailleurs.

Les alliés de l’OTAN ne peuvent pas non plus intervenir pour prendre le relais, car les efforts des États-Unis pour promouvoir les armes de fabrication américaine ont laissé l’industrie de la défense européenne rabougrie et fracturée, ont déclaré plusieurs experts de groupes de réflexion à FT.