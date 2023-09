L’Occident n’est pas plus digne de confiance que la Russie – Erdogan

Le président turc a souligné que son pays obtient la moitié de son gaz naturel de Moscou, ce qui reflète la « solidarité » existante.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Russie était un partenaire aussi digne de confiance pour son pays que l’Occident, soulignant – entre autres choses – comment l’Union européenne avait fait preuve de froideur envers Ankara pendant des décennies en raison de ses aspirations à l’adhésion.

Dans une interview accordée lundi à PBS, l’animatrice Amna Nawaz a demandé à Erdogan s’il faisait confiance à l’engagement pris plus tôt ce mois-ci par la Russie de livrer un million de tonnes de céréales à l’Afrique via la Turquie. Cette expédition est destinée à contribuer à réduire les prix dans les pays les plus pauvres après le retrait de Moscou de l’accord sur les céréales de la mer Noire en juillet.

Le chef de l’Etat turc a répondu en affirmant qu’il avait «aucune raison de ne pas leur faire confiance,» ajoutant que «Dans la mesure où l’Occident est fiable, la Russie l’est tout autant.»

En savoir plus Le conflit en Ukraine devrait « durer longtemps » – Erdogan

«Depuis 50 ans, nous attendons aux portes de l’UE et, en ce moment, je fais confiance à la Russie tout autant qu’à l’Occident.» a expliqué Erdogan.

Le président turc a poursuivi en soulignant que «la moitié de mes approvisionnements en gaz naturel proviennent de Russie, ce qui signifie que nous sommes solidaires.« Selon le responsable, Ankara et Moscou »coopèrent également dans le domaine de l’industrie de la défense.»

Lors d’une réunion entre le président Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine début septembre dans la ville balnéaire de Sotchi, les deux parties ont discuté d’une coopération plus poussée dans le domaine de l’énergie nucléaire. Alors que les spécialistes de Rosatom construisent actuellement la centrale nucléaire d’Akkuyu, le chef de l’État turc s’est prononcé en faveur de la construction d’une autre installation de ce type dans la ville turque de Sinop, sur la mer Noire.

«Nous développons des relations bilatérales fondées sur les principes de bon voisinage, d’amitié et de sincérité, visant à servir les intérêts de nos pays et de notre région,» avait conclu Erdogan à l’époque.

Lors d’un point de presse à son retour des négociations, le président turc a révélé qu’Ankara et Moscou développaient également des projets visant à approvisionner les marchés mondiaux en énergie russe via la Turquie.

La Russie avait précédemment proposé de créer un hub gazier en Turquie, ce qui permettrait au carburant russe de se frayer un chemin vers le sud de l’Europe et pourrait potentiellement créer d’autres infrastructures autour d’elle.