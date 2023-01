L’Occident ne prend pas de décision sur l’envoi de chars en Ukraine, malgré le sommet avec l’Allemagne | Nouvelles du monde

Les nations occidentales n’ont pas réussi à s’entendre sur un accord pour envoyer des chars Leopard 2 très recherchés en Ukraine, malgré la tenue d’un sommet en Allemagne.

Les NOUS et ses alliés espéraient convaincre Berlin d’autoriser l’utilisation des puissants chars de combat par Kyiv pour aider l’Ukraine à riposter contre Russie.

Le Royaume-Uni a déjà accepté d’envoyer 14 chars de combat principaux Challenger 2, dans l’espoir de pousser Allemagne à rendre la pareille, tandis que la Pologne s’est déclarée prête à envoyer un certain nombre de ses Leopard 2 si Berlin, qui détient la licence d’exportation, est d’accord.

Vendredi, des représentants de plus de 50 pays alliés se sont réunis sur une base aérienne américaine en Allemagne pour une réunion ukrainien les chefs de la défense espéraient mettre enfin fin aux longs allers-retours.

Image:

Les participants assistent à la réunion à la base aérienne de Ramstein



Kyiv affirme que les chars renforceront la capacité de ses forces armées à lancer des opérations offensives contre des positions russes retranchées.

Mais le sommet de la base aérienne de Ramstein s’est terminé sans accord sur les chars, malgré les appels des responsables de Kyiv.

À la fin des pourparlers, l’Ukraine Président Volodymyr Zelensky a reconnu que Kyiv devrait continuer à se battre pour s’assurer qu’elle dispose de suffisamment de blindage lourd.

Mais il a déclaré que la réunion de Ramstein, qui s’est plutôt soldée par des milliards de dollars d’engagements, renforcerait la résilience de l’Ukraine.

Image:

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov fait des gestes alors qu’il s’entretient avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg



“Oui, nous devrons encore nous battre pour la livraison de chars modernes, mais chaque jour, nous montrons plus clairement qu’il n’y a pas d’alternative à la prise de décision concernant les chars”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui a assisté au sommet aux côtés de ses homologues ukrainien et allemand, a déclaré que l’Ukraine était bien équipée même sans les Leopard 2.

Il a annoncé un ensemble de 2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) d’aide militaire avant les pourparlers de vendredi, y compris des véhicules blindés de transport de troupes Stryker et davantage de véhicules de combat Bradley.

Des sources en Allemagne ont suggéré que Berlin pourrait changer sa réticence à autoriser l’envoi de chars Leopard en Ukraine, si les États-Unis envoyaient également leurs chars Abrams.

Le chef de la Défense Boris Pistorius – qui n’a pris ses fonctions que cette semaine après que son prédécesseur a été contraint de démissionner – a défendu la position de son pays et a insisté sur le fait que l’Allemagne “ne craignait rien” en autorisant l’utilisation des Leopard 2.

“Nous avons juste une responsabilité vis-à-vis de notre population en Allemagne et en Europe et nous devons équilibrer tous les avantages et les inconvénients avant de décider de telles choses”, a déclaré M. Pistorius.

Pourquoi l’Ukraine veut-elle des chars Leopard 2 ? Dominique Waghorn Rédactrice Affaires Internationales @DominicWaghorn Les Ukrainiens ont beaucoup de chars, mais ce sont aussi des chars T, principalement les T-64 et T-72, qui sont vieux et vulnérables aux attaques russes. Pour repousser une offensive russe printanière, ils ont besoin de chars de combat modernes bien mieux protégés, plus rapides et plus meurtriers. Le meilleur char pour l’Ukraine serait le Leopard 2 de fabrication allemande. Les chars sont évalués en fonction de leur capacité à frapper d’autres cibles et de leur résistance aux attaques. Le Leopard 2 se déplace rapidement, possède un ciblage de pointe et est bien protégé par une armure. Il est également, de manière cruciale, exploité par 14 pays européens, de sorte que les pièces de rechange sont largement disponibles. La Grande-Bretagne envoie des Challengers – un char très performant – mais le Royaume-Uni ne peut en épargner qu’une douzaine. L’Ukraine veut 300 chars. Les experts disent que s’il en obtient 100, cela suffira à faire la différence. Lire la suite ici.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleskii Reznikov, a déclaré sur Twitter qu’il avait eu “une discussion franche” avec M. Pistorius vendredi au sujet de la fourniture de chars Leopard, ajoutant que les pourparlers se poursuivraient.

Pendant ce temps, le haut officier militaire américain, le général Mark Milley, a tenté de montrer son unité.

“Je pense qu’au cours de mes 43 années en uniforme, c’est l’OTAN la plus unifiée que j’aie jamais vue”, a déclaré le général Milley.