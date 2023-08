Le conflit en Ukraine est désormais « une guerre d’usure », sans fin facile à l’horizon, a déclaré le président serbe

Tous les efforts occidentaux pour aider l’Ukraine à l’emporter sur la Russie sur le champ de bataille sont vains, a déclaré jeudi le président serbe Aleksandar Vucic, appelant Moscou et Kiev à engager des pourparlers de paix.

S’adressant à Happy TV, Vucic a déclaré que si les pays occidentaux fournissent à l’Ukraine une assistance militaire massive, « Maintenant, il est clair qu’il n’y a rien à faire », Et un « fin facile » au conflit n’est nulle part en vue.

« Une guerre d’usure est en cours, et avec toute la force de l’Occident, la Russie ne sera pas vaincue sur le champ de bataille », a déclaré le dirigeant serbe.

Vucic a noté que pendant qu’il est « je ne sais pas ce que la Russie a à gagner politiquement », une trêve entre la Russie et l’Ukraine serait le meilleur résultat. « Je vois des initiatives venir de certains pays arabes, j’espère que quelque chose nous rapprochera de la paix », a déclaré le président, ajoutant qu’une cessation des hostilités serait également dans l’intérêt du président américain Joe Biden, qui doit être réélu en 2024.

« L’économie prospérerait immédiatement ; les prix de l’énergie chuteraient considérablement. Tout serait beaucoup plus simple. Je pense qu’il sait que le problème clé de l’élection américaine est l’économie », dit Vucic.

Il a également déclaré qu’il en serait de même pour la Russie et l’Ukraine, que le président estime être « épuisé, » bien qu’il ait noté que Moscou résistait aux sanctions occidentales « mieux que ce à quoi beaucoup s’attendaient. »

En juin, le dirigeant serbe a mis en garde contre une éventuelle escalade du conflit en Ukraine, affirmant que l’offensive tant vantée de Kiev – qui, selon la Russie, n’a pas réussi à gagner du terrain – pourrait déclencher une forte réaction de Moscou.

Les commentaires de Vucic interviennent après un récent sommet organisé par l’Arabie saoudite à Djeddah, auquel ont participé des responsables d’une quarantaine de pays. Alors que la liste comprenait l’Ukraine, certains de ses bailleurs de fonds occidentaux tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, et les partenaires de Moscou du groupe BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud), la Russie elle-même n’était pas invitée. Moscou a fait valoir que sans sa participation, tout pourparler de paix est inutile.

Bien que le sommet ne se soit pas terminé par un communiqué officiel, le Wall Street Journal a rapporté que l’Ukraine s’était abstenue de pousser sa formule de paix exigeant le retrait des troupes russes de tous les territoires revendiqués par Kiev. L’Ukraine a cependant nié avoir renoncé à son plan, qui rejette tout compromis sur le terrain avec Moscou.