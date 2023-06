L’Occident ne peut pas empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires, selon le chef suprême de l’Iran

Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, avertit que l’Occident ne peut pas empêcher son pays d’acquérir des armes nucléaires.

S’exprimant dimanche lors d’une visite du projet nucléaire iranien, Khamenei a déclaré : « Sur la base de nos idéaux islamiques, nous ne voulons pas d’armes nucléaires », selon le Jerusalem Post.

« Mais si ce n’était pas le cas, ils ne pourraient pas nous empêcher de le faire, tout comme ils n’ont pas pu empêcher nos avancées nucléaires jusqu’à présent », a-t-il ajouté.

Khamenei a exhorté les responsables iraniens à ne pas se conformer aux « demandes excessives et fausses » de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), affirmant qu’une loi de 2020 adoptée par le parlement iranien – dans laquelle le pays suspendrait les inspections de l’AIEA sur son activité nucléaire et augmenterait l’uranium l’enrichissement si les sanctions ne sont pas levées – doit être respecté, a rapporté Reuters.

ISRAËL APPELLE UN CHEF DE GARDE NUCLÉAIRE ET L’ACCUSE D’AVOIR CONCLU UN ACCORD « EXTRÊMEMENT DANGEREUX » AVEC L’IRAN

« C’est une bonne loi (…) qui doit être respectée et non violée en fournissant un accès et des informations (à l’AIEA) », a déclaré Khamenei, cité par Reuters.

Il a également déclaré qu’un accord avec l’Occident sur les travaux nucléaires de l’Iran est possible si son infrastructure nucléaire reste intacte, a rapporté Reuters.

Mais Behnam Ben Taleblu, chercheur principal et expert de l’Iran à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital que « les commentaires de Khamenei sur tout accord nucléaire potentiel n’ont aucun sens sans contexte.

« Il n’est pas intéressé à faire de l’Iran un acteur nucléaire responsable et n’est pas non plus captivé par l’idée d’un accord », a ajouté Taleblu. « Il s’agit de conserver l’infrastructure atomique de l’Iran autant que possible et par tous les moyens possibles. »

L’AIEA a clos deux enquêtes sur le programme nucléaire iranien vers le début du mois de juin dans le cadre des négociations visant à réinstaller l’équipement de surveillance.

UN DÉPUTÉ EXHORTE LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE À ENQUÊTER SUR LA « LISTE DE MORT » EN IRAN SUSPECTÉE CIBLANT LES APPLICATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE ET LES JUIFS AMÉRICAINS

L’AIEA s’efforçait de rétablir l’équipement de surveillance que l’Iran avait ordonné de retirer après son retrait de son accord nucléaire de 2015, mais l’organisation n’a mis en place qu’une faible quantité d’équipements.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a condamné cette décision, offrant un avertissement inquiétant qu’Israël pourrait devoir prendre ses propres mesures.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les dangers auxquels est confronté l’État d’Israël augmentent et nous pourrions être tenus de remplir notre devoir afin de protéger l’intégrité d’Israël et en particulier l’avenir du peuple juif », avait-il déclaré à l’époque. « Les tâches sont lourdes et les défis sont grands. La réalité dans laquelle nous nous trouvons est complexe, mais l’État d’Israël, l’armée israélienne et toutes les agences de sécurité, sauront quoi faire pour assurer la sécurité d’Israël dans le présent et dans le futur ». avenir. »

Les actions de l’AIEA sont intervenues alors qu’un haut général iranien a annoncé que le pays intensifiait ses efforts pour exporter des armes, du matériel militaire et de la formation vers ses alliés au Moyen-Orient et dans le monde entier.

Anders Hagstrom de Fox News et Yonat Friling ont contribué à ce rapport.