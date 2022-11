Jan Lipavsky a admis que “peut-être que cet hiver sera plus rude” tout en insistant sur le soutien continu de son pays à l’Ukraine

L’Ukraine devrait parvenir à un éventuel accord de paix avec la Russie sans aucune pression de l’Occident, a déclaré jeudi le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky. Il a fait valoir que cela signifierait que Kiev se protégeait non seulement elle-même, mais toute l’Europe.

Lors d’un voyage à Londres, on a demandé au ministre si l’Ukraine devait insister pour rétablir ses frontières à partir de début 2014. “Nous ne devrions pas être dans une position où nous dictons à l’Ukraine… d’autres conditions pour la paix, s’ils se battent pour leur propre survie”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré, cité par The Guardian. Lipavsky a ajouté que les principes d’intégrité territoriale de l’ONU sont en jeu dans le conflit en cours.

Selon le plus haut diplomate du pays, l’Occident devrait continuer à protéger Kiev à long terme, car sa lutte contre Moscou “nous protège aussi.”

Lipavsky a promis que la Tchéquie tiendrait son engagement de soutenir l’Ukraine malgré les difficultés économiques qu’elle imposait à son pays. “Alors peut-être que cet hiver sera plus rude. Mais le prix que nous paierions pour ne pas être libres ? C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. a déclaré le fonctionnaire.















Les commentaires du ministre interviennent après que le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain, a averti que les chances de l’Ukraine de “expulser les Russes de toute l’Ukraine” ne sont pas élevés. Auparavant, le général avait indiqué que l’hiver prochain pourrait créer une opportunité diplomatique pour Kiev.

Cependant, vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que, historiquement, les négociations avec l’Ukraine avaient montré que “Sans conversations avec l’Occident, la position de Kiev est assez fluide.” Ainsi, la participation des nations occidentales au dialogue pourrait être un “élément de guidage et de renforcement” de pourparlers possibles, a-t-il ajouté.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’exclurait pas des pourparlers avec Kiev, accusant l’Ukraine d’un manque d’engagement. Pendant ce temps, le président ukrainien Vladimir Zelensky a fixé les conditions des négociations avec la Russie, qui comprennent, entre autres, la « restauration de [Ukraine’s] intégrité territoriale.”

Entre-temps, en octobre, les républiques du Donbass, ainsi que les anciennes régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporozhye, ont officiellement rejoint la Fédération de Russie après un référendum. Tous les quatre ont voté à une écrasante majorité pour faire partie du pays. Le président russe Vladimir Poutine a promis de considérer les habitants de ces régions comme des citoyens russes “toujours” et promis de protéger les territoires “avec tout [of Russia’s] force et ressources ».