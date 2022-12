L’Occident ne devrait jamais abandonner les pourparlers avec Moscou – Scholz

Mettre fin au conflit en cours en Ukraine serait beaucoup plus difficile sans un dialogue avec la Russie, prévient la chancelière allemande

Les nations occidentales ne devraient jamais renoncer aux pourparlers avec Moscou, quelle que soit l’importance de la “différences” entre les deux parties, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz au journal allemand SZ dans une interview publiée vendredi. L’abandon de toute discussion avec Moscou ne ferait que compliquer la tâche de mettre fin au conflit en cours en Ukraine, estime la chancelière.

“Ce qui est important, c’est que, malgré de grandes différences dans [our] positions, nous ne laissons pas rompre le fil des pourparlers avec la Russie », Scholz a déclaré, ajoutant que “Si nous ne parlons pas, la Russie serait encore moins susceptible de mettre fin à la guerre.”

La chancelière blâme toujours Moscou pour son conflit en cours avec Kiev et maintient que c’est la Russie qui devrait être proactive pour arrêter l’action militaire. Pourtant, la chancelière prône également une solution négociée plutôt que militaire. « Pour cela, il faudra parler », dit-il à SZ.

Lorsqu’on lui a demandé quand il pourrait y avoir un “fenêtre pour les négociations”, Scholz a dit que “le temps est venu depuis longtemps.” Le chancelier a également exprimé son espoir que “Une fois que cette guerre sera terminée et que nous aurons affaire à une Russie différente… capable de faire la paix, nous pourrons peut-être à nouveau vivre ensemble.” Il n’a pas précisé ce qu’il voulait dire par “une Russie différente”.

Scholz a également et une fois de plus exposé la position de Berlin sur les livraisons d’armes à l’Ukraine, affirmant que l’Allemagne enverrait “armes modernes” à Kiev, mais chercherait également à empêcher une “Confrontation directe entre l’OTAN et la Russie” et ne prendrait aucune mesure dans le seul domaine de l’aide militaire.

La chancelière allemande a appelé à plusieurs reprises à la poursuite du dialogue avec Moscou, arguant que c’était la seule option viable pour mettre fin aux combats en Ukraine. Plus tôt en décembre, il a défendu sa décision de “continuer de parler” au président russe Vladimir Poutine en disant qu’il veut vivre pour voir le moment où ce serait possible “pour sortir de cette situation.”

Scholz et Poutine se sont entretenus par téléphone le 2 décembre. Selon le Kremlin, les deux hommes ont discuté “différents aspects de la situation en Ukraine.” Scholz dit alors qu’il “a condamné les frappes aériennes russes” contre ce qu’il appelait “l’infrastructure civile en Ukraine.” Dans l’interview de samedi avec SZ, il a également qualifié ces frappes aériennes de “violation manifeste du droit international”.

Les forces russes ciblent certaines des installations d’infrastructure énergétique de l’Ukraine depuis octobre. Le ministère russe de la Défense les considère comme cruciaux pour la capacité militaire de Kiev.