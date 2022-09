Kiev veut des chars M-1 Abrams et Leopard, mais ils seraient difficiles à entretenir et à exploiter, selon des sources

L’Occident est “traînant des pieds» sur les livraisons de chars de combat haut de gamme à l’Ukraine au milieu du conflit avec la Russie, a rapporté Politico jeudi. Selon les sources du point de vente, les approvisionnements en armures occidentales présenteraient un certain nombre de problèmes techniques.

Selon des responsables américains, des conseillers ukrainiens et des collaborateurs du Congrès, Kiev souhaite de toute urgence que des M-1 Abrams de fabrication américaine et des chars Leopard de fabrication allemande lancent de nouvelles offensives contre la Russie. Cependant, les responsables des deux pays ont hésité à donner leur feu vert aux livraisons en raison de problèmes de formation et de logistique.

“Ce ne sont pas des voitures de location, il y a beaucoup de choses qui vont avec“, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, au média, ajoutant que”des centaines de choses supplémentaires” besoin d’accompagner les chars.

Politico a noté que les chars M-1 diffèrent complètement de l’armure de l’ère soviétique utilisée par les forces de Kiev. Un responsable américain anonyme a déclaré au journal qu’il serait difficile d’envoyer à l’Ukraine non seulement les chars, mais également les pièces nécessaires à leur entretien.

“Vous ne voulez pas leur donner quelque chose qui va tomber en panne et manquer d’essence et ils ne peuvent pas les ravitailler,” il a dit.

Selon le responsable, les Léopards allemands présentent moins de défis car ils sont similaires aux chars que Kiev utilise déjà et ne consomment pas autant de carburant que les Abrams.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, Berlin a refusé d’envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine. La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a expliqué qu’aucun autre pays n’a livré de véhicules blindés ou de combat d’infanterie de fabrication occidentale à Kiev et à l’Allemagne “ne prendra pas une telle mesure unilatéralement.”

Lire la suite L’Allemagne refuse de donner des chars de combat à l’Ukraine

L’Allemagne a soutenu l’Ukraine avec d’autres matériels militaires, notamment des systèmes de missiles antiaériens Stinger, des obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 et des chars antiaériens Gepard.

Les États-Unis ont jusqu’à présent engagé environ 16 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden, fournissant à Kiev de grandes quantités d’équipements militaires, notamment des missiles antichars Javelin, des systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), des dizaines d’obusiers, et des centaines de drones.

Moscou a déclaré à de nombreuses reprises que les livraisons d’armes de Washington et de ses alliés ne feront que prolonger le conflit en Ukraine et augmenter le risque d’affrontement direct entre l’OTAN et la Russie.