L’Occident frappé par des réalignements politiques en vue de 2027

Un peu plus d’un an après les élections générales, un réalignement politique sans précédent a frappé l’Occident alors que d’anciens ennemis se regroupent pour élaborer des stratégies en vue des élections de 2027.

Ces dernières semaines, des rivaux politiques jadis assermentés ont publiquement enterré la hache de guerre et annoncé une trêve.

Le sénateur de Kakamega, Boni Khalwale, et l’ancien gouverneur Wycliffe Oparanya ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient mis de côté leurs divergences politiques et s’étaient engagés à travailler ensemble.

Les deux hommes ne sont pas d’accord politiquement depuis plus de cinq ans maintenant et, à un moment donné, Khalwale a tenté en vain de déloger Oparanya.

« L’ancien gouverneur Oparanya et moi avons convenu de travailler ensemble pour le développement de ce comté. Nous tendrons la main à tous les habitants de ce comté, y compris les MCA et les députés, pour garantir le succès de Kakamega. Lorsque Kakamega réussira, la vision que j’ai partagée avec Oparanya en 2013 réussira également », a déclaré Khalwale.

Le sénateur a rendu publique son intention de nommer Fernandes Barasa, de Kakamega, gouverneur pour un seul mandat.

La nouvelle alliance Oparanya-Khalwale pourrait compliquer la réélection de Barasa, compte tenu de l’influence des deux hommes dans le comté.

Répondant aux nouveaux développements, le député de Saboti, Caleb Amisi, a déclaré : « Khalwale a lu les signes de ce qui allait arriver très tôt et a fait un bon choix. »

La région a également été témoin de réalignements au sein des coalitions, les politiciens s’alignant sur des formations politiques qui, selon eux, renforceront leur quête de sièges.

Le député de Kimilili, Didmus Barasa, qui vise le poste de gouverneur de Bungoma, s’est récemment associé au parti Ford Kenya du président de l’Assemblée nationale, Moses Wetang’ula.

Ford Kenya est le parti dominant dans le pays.

Élu au sein du parti UDA, des sources laissent entendre que ce n’est qu’une question de temps avant que Barasa abandonne le parti au pouvoir et rejoigne Ford Kenya.

Kenneth Lusaka est le gouverneur sortant qui accomplit son dernier mandat.

L’ancien gouverneur Wycliffe Wangamati, qui a fait défection au profit de l’UDA, cherche également à reconquérir le siège du parti au pouvoir.

Wangamati a été élu sur Ford Kenya mais s’est brouillé avec Wetang’ula, qui a soutenu Lusaka pour le siège.

Le gouverneur de Busia, Paul Otuoma, envoie également des signaux mitigés avec son alliance croissante avec le président et ses hommes.

Il y a eu des accusations selon lesquelles le gouverneur serait un sympathisant du Kenya Kwanza après avoir déclaré qu’il travaillerait avec le gouvernement actuel.

Otuoma, qui a été hué et chahuté par des jeunes en colère en présence de Raila lors d’un rassemblement de l’ODM dans la ville de Busia le 15 janvier, est considéré comme penchant du côté de Kenya Kwanza.

Un jour plus tard, le chef du comté de Busia était à Nairobi pour une réunion avec le secrétaire du Premier cabinet Musalia Mudavadi, l’homme de confiance du président William Ruto dans la région.

Jeudi, l’ancien député de Funyula a également rencontré Ruto à la State House, mais a soutenu qu’il s’agissait uniquement de projets de développement.

« J’ai eu ce matin des discussions avec le président Ruto visant à finaliser et actualiser un certain nombre de nos projets. Notre discussion s’est concentrée sur l’expansion de la route principale de la ville de Busia jusqu’au point frontière, l’accélération de notre agrégation de comté et de notre parc industriel », a déclaré le gouverneur.