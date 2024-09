L’Occident finance les soldats de Poutine grâce à des achats croissants de carburant russe, selon un rapport – POLITICO

Selon le rapport, la Turquie – et les entreprises occidentales qui lui achètent du pétrole – profitent de plus en plus de cette prétendue faille dans le domaine du raffinage, malgré les appels répétés de l’Ukraine pour qu’elle soit comblée.

Au cours du seul premier semestre 2024, l’UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres alliés occidentaux ont acheté pour environ 2 milliards de dollars de carburant fabriqué à partir de pétrole russe par les trois usines turques, selon le rapport. La Turquie, quant à elle, a profité de remises allant de 5 à 20 dollars le baril de la part de Moscou, augmentant ses achats annuels à la Russie de 34 % en 2023 et de 70 % cette année.

« Lorsque l’UE importe de l’essence de Turquie, elle est 10 % moins chère que celle d’Arabie saoudite », explique Vaibhav Raghunandan, analyste au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur. « Mais ces économies ne profitent pas du tout aux consommateurs ; ce sont seulement les entreprises et les négociants qui en profitent. Quelqu’un fait des bénéfices grâce à ce commerce, mais ce ne sont pas les gens ordinaires. »

Si les responsables politiques européens et américains ont défendu l’accord de sanctions, arguant qu’il prive Moscou d’une « prime de raffinage » sur ses carburants, l’industrie des combustibles fossiles reste une bouée de sauvetage pour la machine de guerre russe. Selon l’analyse, les recettes fiscales collectées par Moscou sur le carburant vendu aux pays occidentaux permettraient à la Russie de recruter 6 200 soldats supplémentaires par mois pour combattre en Ukraine.

Selon cette analyse, les recettes fiscales collectées par Moscou sur le carburant vendu aux pays occidentaux permettraient à la Russie de recruter 6 200 soldats supplémentaires par mois pour combattre en Ukraine. | ​​Natalia Kolesnikova/AFP via Getty Images

Les pays occidentaux ne peuvent pas non plus prétendre ignorer les véritables origines du carburant.

Selon les auteurs du rapport, l’une des raffineries turques, Star Aegean, détenue par l’Azerbaïdjan, dépend à 98 % du brut russe, et 73 % de son approvisionnement provient du géant énergétique russe Lukoil, sanctionné par les Etats-Unis. Pourtant, près de neuf barils sur dix de la raffinerie sont destinés aux alliés occidentaux qui soutiennent l’Ukraine.