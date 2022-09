Aleksandar Vucic a déclaré que l’Occident voulait que le conflit entre Belgrade et Pristina soit résolu le plus tôt possible pour se concentrer sur l’Ukraine

Les puissances d’Europe occidentale soutenues par les États-Unis et la Turquie tentent d’amener la Serbie à signer un accord avec la province séparatiste du Kosovo dès que possible, a affirmé le président du pays, Aleksandar Vucic. L’Occident est impatient de mettre fin au conflit entre Belgrade et Pristina afin de pouvoir se concentrer sur l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Dans un discours télévisé à la nation samedi, Vucic a déclaré que la Serbie avait été invitée à régler ses différends avec le Kosovo partiellement reconnu par le représentant spécial de l’UE pour le dialogue Belgrade-Pristina, ainsi que par les envoyés du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron. .

Selon le chef de l’Etat serbe, les représentants de l’UE et de deux puissances européennes ont clairement indiqué que «ils ont le soutien des USA et de la Turquie.« Les puissances occidentales soutiennent qu’avec un conflit militaire en cours en Ukraine, elles aimeraient minimiser la possibilité qu’un autre éclate en Europe, a déclaré Vucic.

Il a expliqué que l’accord proposé par Bruxelles, Berlin et Paris signifierait que la Serbie devrait reconnaître “tout ce qu’ils pensent est la réalité.”

Les émissaires occidentaux auraient également dit au président serbe que Belgrade devrait clarifier sa position sur la confrontation actuelle entre l’Occident et la Russie.

Vucic a conclu que la Serbie avait «redeviennent les dommages collatéraux dans les conflits des grands [powers].”

Il a prédit qu’il y aurait d’autres tentatives de persuasion et de pression pour forcer la Serbie à accepter l’accord proposé dans les semaines à venir.

Le président serbe a poursuivi en disant que, avec les puissances occidentales défendant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, il serait intéressant de voir comment elles réagiraient s’il utilisait le même argument lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies concernant le Kosovo.

Vucic a également précisé que Belgrade ne bougerait pas sur cette question clé et «se battra pour le respect du droit international.”