L’Occident et la Russie s’affrontent à propos d’une enquête sur des drones en Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis et leurs principaux alliés occidentaux ont accusé vendredi la Russie d’avoir utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils et des centrales électriques en Ukraine, en violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2015 et du droit international humanitaire.

La Russie a répliqué en accusant l’Ukraine d’avoir attaqué des infrastructures et des civils pendant huit ans dans les régions séparatistes orientales de Donetsk et Louhansk, que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées plus tôt cette année.

Les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont soutenu l’appel de l’Ukraine au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’envoyer une équipe pour enquêter sur l’origine des drones.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que les drones sont russes et a averti qu’une enquête violerait la Charte des Nations unies et affecterait gravement les relations entre la Russie et les Nations unies.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a déclaré que “l’ONU doit enquêter sur toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU – et nous ne devons pas permettre à la Russie ou à d’autres d’empêcher ou de menacer l’ONU de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent”.

L’affrontement occidental avec la Russie au sujet des attaques contre les civils et les infrastructures et l’utilisation de drones iraniens est survenu lors d’une réunion publique du conseil qui s’est également concentrée sur la situation humanitaire désastreuse en Ukraine à l’approche de l’hiver. Près de 18 millions de personnes, soit plus de 40 % de la population ukrainienne, ont besoin d’une aide humanitaire, a déclaré la coordinatrice humanitaire de l’ONU, Denise Brown.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a exprimé sa profonde inquiétude au conseil que les attaques de missiles et de drones russes entre le 10 et le 18 octobre dans des villes et villages à travers l’Ukraine ont tué au moins 38 civils ukrainiens, blessé au moins 117 et détruit des infrastructures énergétiques essentielles, y compris l’électricité. végétaux.

Elle a cité l’annonce du gouvernement ukrainien selon laquelle 30% des installations énergétiques du pays ont été touchées, notamment dans la capitale Kyiv et dans les régions de Dnipropetrovsk, Lviv, Kharkiv et Soumy.

“Combinées à la flambée des prix du gaz et du charbon, les privations causées par ces attaques menacent d’exposer des millions de civils à des difficultés extrêmes et même à des conditions mettant leur vie en danger cet hiver”, a-t-elle déclaré.

DiCarlo, le sous-secrétaire général de l’ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, a déclaré qu’« en vertu du droit international humanitaire, les attaques visant des civils et des infrastructures civiles sont interdites ». Il en va de même pour “les attaques contre des objectifs militaires dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent des dommages aux civils qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu”, a-t-elle déclaré.

Nebenzia a affirmé que des frappes de missiles de haute précision et des drones russes – et non des drones iraniens – avaient touché un grand nombre de cibles militaires, notamment des infrastructures, dans le but de dégrader les activités militaires ukrainiennes.

“Bien sûr, cela n’a pas plu à l’Occident et ils sont devenus hystériques, et c’est ce dont nous sommes témoins haut et fort aujourd’hui lors de la réunion”, a déclaré l’ambassadeur de Russie.

Il a déclaré que l’Occident ne voulait pas “face aux faits” et reconnaissait que les infrastructures civiles n’étaient touchées que dans les cas où les drones devaient changer de cap en raison des actions de défense ukrainiennes. Il a déclaré que les défenses aériennes ukrainiennes frappaient également des sites civils parce qu’elles avaient raté les attaques entrantes.

Dans une lettre au Conseil de sécurité mercredi, l’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a accusé l’Iran d’avoir violé une interdiction du Conseil de sécurité sur le transfert de drones capables de voler à 300 kilomètres (environ 185 miles).

Cette disposition faisait partie de la résolution 2231, qui approuvait l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et six nations clés – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – visant à freiner les activités nucléaires de Téhéran et à empêcher le pays de développer une arme nucléaire.

Le président américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 en 2018 et les négociations entre l’administration Biden et l’Iran pour que les États-Unis rejoignent l’accord sont au point mort.

En vertu de la résolution, un embargo sur les armes conventionnelles contre l’Iran était en place jusqu’en octobre 2020. Mais les restrictions sur les missiles et les technologies connexes s’étendent jusqu’en octobre 2023, et les diplomates occidentaux disent que cela inclut l’exportation et l’achat de systèmes militaires avancés tels que les drones, qui sont également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote ou UAV.

L’ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani a déclaré mercredi qu’il “rejetait catégoriquement les allégations infondées et non fondées selon lesquelles l’Iran aurait transféré des drones pour les utiliser (dans) le conflit en Ukraine”. Il a accusé des pays anonymes d’essayer de lancer une campagne de désinformation pour “établir à tort un lien” avec la résolution de l’ONU.

“De plus, l’Iran est fermement convaincu qu’aucune de ses exportations d’armes, y compris les UAV, vers aucun pays” ne viole la résolution 2231, a-t-il ajouté.

La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont soutenu vendredi l’accusation de l’Ukraine selon laquelle l’Iran a fourni des drones à la Russie en violation de la résolution de 2015 et qu’ils sont utilisés dans des attaques contre des civils et des centrales électriques en Ukraine. Ils ont soutenu l’appel de Kyiv pour une enquête de l’ONU.

Les trois pays européens ont déclaré dans une lettre conjointe aux 15 membres du conseil que des informations provenant de sources ouvertes suggèrent que l’Iran a l’intention de transférer davantage de drones vers la Russie ainsi que des missiles balistiques.

Ni l’Iran ni la Russie n’ont demandé l’approbation préalable du conseil pour le transfert des drones Mohajer et Shahed et ont donc “violé la résolution 2231”, indique la lettre.

Les États-Unis ont envoyé une lettre similaire, indiquant que des drones iraniens avaient été transférés en Russie fin août et demandant à l’équipe du Secrétariat de l’ONU chargée de surveiller la mise en œuvre de la résolution de “mener une enquête technique et impartiale qui évalue le type de drones impliqués dans ces transferts”.

Nebenzia a également envoyé une lettre affirmant que DiCarlo se range du côté de l’Occident pour mener une enquête. Sa lettre insiste sur le fait que “le Secrétariat de l’ONU n’a aucune autorité pour mener, ou sous toute autre forme s’engager, dans une “enquête”” liée à la résolution 2231.

Edith M. Lederer, Associated Press