L’Occident et la Russie s’affrontent à propos d’une enquête de l’ONU sur l’utilisation de drones en Ukraine

NATIONS UNIES – Les États-Unis et leurs alliés occidentaux au Conseil de sécurité ont insisté mercredi sur le fait que le secrétaire général Antonio Guterres avait le droit d’enquêter si la Russie avait utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils et des centrales électriques en Ukraine. Ils ont rejeté l’argument de Moscou selon lequel le chef de l’ONU violerait la Charte des Nations Unies.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, qui a convoqué la réunion du conseil, a fait valoir que seul le Conseil de sécurité peut mandater une enquête. Il a cité l’article 100 de la charte, qui stipule que le secrétaire général “ne sollicitera ni n’acceptera d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation”.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a qualifié l’affirmation de la Russie de “simplement ahurissante” et de tentative “de détourner l’attention de ses propres méfaits flagrants en Ukraine”.

L’ambassadeur français Nicolas De Rivière a accusé la Russie de violer constamment la Charte des Nations unies “et de piétiner ses principes en envahissant son voisin et en prétendant annexer ses territoires”.

L’ambassadeur adjoint de Grande-Bretagne, James Kariuki, l’a qualifié de “nouvelle tentative de la Russie de détourner l’attention de ses crimes en Ukraine, et du non-respect par l’Iran et la Russie de leurs obligations internationales”.

Les émissaires occidentaux ont déclaré que le temps du Conseil de sécurité était gaspillé par la Russie, qui est engagée dans un blitz d’activités au sein du conseil.

La Russie a appelé mardi à des consultations à huis clos au sujet de ses allégations infondées selon lesquelles l’Ukraine prépare une bombe sale. Il a convoqué la réunion de mercredi pour tenter d’empêcher l’enquête sur son utilisation présumée de drones iraniens. Et il a convoqué une réunion jeudi sur ses affirmations selon lesquelles des laboratoires américains secrets en Ukraine étaient engagés dans une guerre biologique – une accusation démentie par les États-Unis et l’Ukraine.

Dans une lettre au Conseil de sécurité mercredi dernier, l’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a accusé l’Iran d’avoir violé une interdiction du Conseil sur le transfert de drones capables de voler à 300 kilomètres (environ 185 miles).

Cette disposition faisait partie de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, qui a approuvé l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et six nations clés – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – visant à freiner les activités nucléaires de Téhéran et à empêcher le pays de développer une centrale nucléaire. arme.

Mercredi, l’ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani a réitéré le rejet par son pays des “allégations totalement infondées”. Il a insisté sur le fait que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, l’Iran a maintenu « une position de neutralité active » et « n’a jamais fourni d’armes aux parties ».

Nebenzia a déclaré vendredi lors d’une réunion du conseil que les drones étaient russes – et non iraniens – et a averti qu’une enquête affecterait sérieusement les relations entre la Russie et les Nations Unies.

Cette semaine, il a demandé au bureau juridique de l’ONU de déclarer si le lancement d’une enquête en réponse à un certain nombre de pays et non à l’ensemble du Conseil de sécurité violerait l’article 100 de la Charte des Nations Unies et les dispositions de la résolution 2231.

Mercredi, lors d’un briefing pour le conseil, le conseiller juridique de l’ONU, Miguel de Serpa Soares, n’a pas répondu directement à la question de la Russie, mais il a déclaré “qu’il est naturel” que les 193 pays membres de l’ONU “souhaitent exercer autant d’influence que possible sur les activités”. de l’organisation. »

La plupart du temps, a-t-il dit, Guterres et lui-même sont contactés par des ambassadeurs qui tentent de faire avancer les positions de leurs gouvernements.

« Tout cela est à prévoir ; et je ne pense pas que quiconque ici veuille soutenir que de telles activités sont en aucune façon incompatibles avec l’article 100… », a déclaré Serpa Soares.

En ce qui concerne la résolution 2231, a-t-il dit, une note du conseil de 2016 sur les dispositions et les procédures demande au secrétaire général de nommer une division des affaires de sécurité, qui a préparé des rapports au conseil tous les six mois sur sa mise en œuvre.

Il a déclaré que la note “prévoit que le rapport contiendra des conclusions et des recommandations”, et dans les 13 rapports à ce jour, le secrétaire général a été en mesure “d’exprimer son point de vue sur les développements pertinents … et d’attirer l’attention sur les sujets de préoccupation”.

“En l’absence d’autres directives du Conseil de sécurité”, a déclaré Serpa Soares, “le secrétaire général continuera à préparer ces rapports de la manière dont ils ont été préparés jusqu’à présent”.

Wood, l’ambassadeur adjoint de l’ONU, a noté que la Russie avait aidé à négocier et soutenu la résolution 2231 et a déclaré qu’il y avait “de nombreux précédents” dans les rapports précédents soumis par le secrétaire général au Conseil de sécurité pour des enquêtes indépendantes par le Secrétariat, qu’il dirige.

Il a cité un rapport de 2017 dans lequel le chef de l’ONU faisait état d’une enquête sur des allégations selon lesquelles des missiles balistiques fournis par l’Iran auraient été utilisés par les rebelles houthis du Yémen lors d’attaques contre l’Arabie saoudite. Plus récemment, a-t-il dit, des enquêteurs du Secrétariat se sont rendus dans la capitale saoudienne de Riyad en octobre 2021 pour examiner les débris de six missiles balistiques liés aux attaques des Houthis. Et en 2021, l’équipe de l’ONU s’est également rendue en Israël pour examiner les drones iraniens qui s’étaient infiltrés dans son espace aérien, a déclaré Wood.

Le Russe Nebenzia a insisté sur le fait que toutes ces enquêtes étaient contraires à la Charte des Nations Unies.

“Nous sommes reconnaissants à nos collègues occidentaux pour la liste exhaustive des violations par l’ONU, Secrétariat de l’article 100 de la Charte des Nations Unies”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce qui se passera si le secrétaire général enquête sur les drones abattus en Ukraine, Nebenzia a déclaré que Moscou ne menaçait pas de retirer sa coopération avec l’ONU si cela se produisait.