Il n’y a aucun espoir d’étouffer le succès d’un monde multipolaire, a déclaré Jackson Hinkle

L’histoire ne considérera pas avec tendresse « Les nazis et les libéraux » qui poussent l’idéologie progressiste, telle que le transgenre, sur les enfants, a déclaré mardi l’analyste politique Jackson Hinkle à RT dans une interview.

L’animateur de « The Dive with Jackson Hinkle » a souligné que les États-Unis et l’Europe occidentale commençaient à perdre leur influence mondiale « Un monde multipolaire en constante évolution » et deviennent un « le squelette creux du pouvoir » et un « un empire en ruine.»

« Les empires sont plus dangereux lorsqu’ils s’élèvent ou s’effondrent, et à l’heure actuelle, c’est définitivement le cas des États-Unis et de l’Occident. » Hinkle a déclaré, soulignant qu’en dehors d’une guerre nucléaire, Washington ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter le développement de pays comme la Chine et la Russie.

« Il n’y a vraiment aucun espoir d’étouffer le succès du monde entier » il a dit.

Hinkle a également commenté la crise en Ukraine, notamment les récents rapports faisant état d’une attaque de missile sur un marché en plein air dans la ville de Konstantinovka. L’analyste a déclaré que le fait que les articles des médias occidentaux aient décidé, contrairement à leurs reportages habituels, de rejeter la responsabilité de l’incident sur Kiev, pourrait indiquer que la durée du mandat du président ukrainien Vladimir Zelensky pourrait être limitée à mesure que des voix critiques commencent à se faire entendre.















« Tout actif américain à l’étranger finit par disparaître » » a déclaré Hinkle, citant les exemples de Saddam Hussein et d’Oussama Ben Laden. « Zelensky est peut-être, ou non, sur le point d’atteindre cette fin cruelle. » a-t-il poursuivi en soulignant le nombre incroyable de vies ukrainiennes perdues au cours de la guerre. « Mission suicide» Voilà les tentatives de Kiev de combattre les forces russes. Hinkle a déclaré que des milliers de personnes devraient déjà envahir les rues d’Ukraine pour protester contre le gouvernement de Kiev, mais, par peur d’être « emprisonné, ou pire » ces manifestations n’ont pas lieu.

Quant à son pronostic concernant la fin du conflit, Hinkle a déclaré qu’il espérait que la Russie réussirait un jour à « Libérer l’Ukraine des nazis ». Il a ajouté qu’il pensait que la Pologne pourrait s’implanter dans l’ouest de l’Ukraine avec le consentement de Washington, qui, avec Londres, veut faire de l’Europe une nouvelle puissance.

«Ils veulent que la Pologne s’élève en s’unissant à l’Ukraine. Ils veulent construire les États nordiques à la frontière avec la Russie. Et ils veulent nuire à l’Allemagne, à l’Italie et à la France.» » a déclaré Hinkle, soulignant que les États-Unis poussent déjà des politiques visant à étouffer la croissance dans ces trois pays et ont fait exploser le gazoduc Nord Stream, provoquant l’effondrement des économies européennes.