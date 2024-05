L’Occident est sur le point de soutenir ouvertement le séparatisme taïwanais — RT World News

Tout en insistant sur le fait qu’ils ne soutiennent pas les « changements unilatéraux » du statu quo, les responsables américains et européens ne critiqueront pas la provocation flagrante de Taipei.

L’Armée populaire de libération chinoise (APL) a lancé un événement important, Opération conjointe Sword-2024A, jeudi. Cela impliquait la création d’un blocus simulé autour de l’île autonome de Taiwan, ainsi que des zones autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin. Il convient de noter qu’il s’agit du plus grand exercice militaire de ce type depuis un an et qu’il fait suite à la récente investiture du président taïwanais Lai Ching-te, qui a clairement indiqué qu’il aggraverait la question de l’indépendance formelle.

Lors de son discours, Lai a rompu sa promesse de maintenir le statu quo avec la partie continentale. Comme Kathrine Hille, écrivant pour le Financial Times, l’a notéil « a utilisé un langage visiblement différent, tout en énonçant également certains des faits qui choquent le plus Pékin. »

Alors que Tsai Ing-wen, le prédécesseur de Lai, ferait référence « les autorités de Pékin » ou « de l’autre côté du détroit » qui ne déclarent pas explicitement que la Chine et Taiwan sont des entités distinctes, a mentionné le nouveau dirigeant « Chine » tout au long de son discours.

Il a fait référence à « Taïwan » et « la République de Chine, Taiwan » dire que « Certains appellent cette terre la République de Chine, d’autres la République de Chine à Taiwan et d’autres encore Taiwan ; mais quel que soit le nom que nous-mêmes ou nos amis internationaux choisirons d’appeler notre nation, nous résonnerons et brillerons tout de même.

Se référant à Taiwan comme « nation, » Lai a cité la constitution de la République de Chine – l’État qui a perdu le contrôle du continent au profit des forces communistes pendant la guerre civile chinoise en 1949 mais qui reste toujours à Taiwan – pour dire que « La République de Chine, Taiwan est une nation souveraine et indépendante dont la souveraineté est entre les mains du peuple » (de nationalité ROC). « Cela nous dit clairement que la République de Chine et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. » a-t-il conclu.















Les responsables du parti Kuomintang (KMT), longtemps au pouvoir avant le succès électoral du Parti démocrate progressiste (DPP) ces dernières années, n’ont pas tardé à critiquer le discours de Lai. Par exemple, le bureau de l’ancien dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou l’a sévèrement critiqué pour introduire un « nouvelle théorie des deux pays » ajoutant que son « Une position directe et explicite équivaut à pencher en faveur de l’indépendance de Taiwan, conduisant à une situation dangereuse sans précédent entre les deux rives du détroit. »

Effectivement, le mal était déjà fait et, quelques jours plus tard, Pékin lançait un exercice militaire sans précédent. Comme les médias d’État chinois se sont empressés de le dire, l’exercice était explicitement conçu pour envoyer le message suivant : « L’indépendance de Taiwan est une impasse. » La première voix de CGTNune chronique conçue pour fournir des commentaires instantanés sur les dernières nouvelles, a déclaré : «Plus les forces ‘indépendantistes’ sont féroces, plus la Chine continentale riposte avec force.» Il a également souligné que le blocus simulé lors de l’exercice visait à paralyser complètement l’économie locale, à détruire des installations militaires clés, à dissuader les cibles militaires et politiques à Taipei et à empêcher les forces séparatistes de fuir.

Il est également clair que le nom de code lui-même suggère que d’autres opérations devraient avoir lieu cette année, par exemple Joint Sword-2024B, Joint Sword-2024C, etc. Pékin gardera sans aucun doute un œil attentif sur le leadership de Lai et sur la politique de son parti pour voir si une véritable question de souveraineté se poserait, déclenchant une réponse militaire de la part de l’APL.

Ce qui est le plus fascinant dans cette énigme, c’est la réponse des bienfaiteurs occidentaux de Taiwan. Par exemple, selon le site Internet du Département d’État américainWashington s’y oppose « tout changement unilatéral au statu quo de part et d’autre ; nous ne soutenons pas l’indépendance de Taiwan ; et nous espérons que les différends entre les deux rives du détroit seront résolus par des moyens pacifiques. »















Le secrétaire d’État Antony Blinken n’a toutefois pas condamné les déclarations de Lai. Au lieu de cela, il a publié une déclaration féliciter « le peuple taïwanais pour avoir une fois de plus démontré la force de son système démocratique robuste et résilient » et exprimant l’espoir de travailler ensemble « pour faire progresser nos intérêts et nos valeurs communs, approfondir nos relations non officielles de longue date et maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan. »

Filip Grzegorzewski, le représentant de l’UE à Taiwan, était également présent en personne à l’inauguration. Il a dit sur X (anciennement Twitter), « J’ai eu l’honneur d’assister à l’inauguration de William Lai Ching-te. Félicitations à Taiwan pour cette démonstration de démocratie dynamique. La paix et la stabilité à travers le détroit sont essentielles à la sécurité et à la prospérité régionales et mondiales. J’ai hâte de continuer à développer nos relations.

Ces deux responsables ont mentionné la nécessité de « la paix et la stabilité à travers le [Taiwan] Détroit » et s’opposer formellement «toute modification unilatérale du statu quo», mais ils n’ont pas réussi à dénoncer le discours très provocateur de Lai, qui remet directement en question le statu quo, au point de rompre même avec ses propres promesses de candidat et les déclarations de son prédécesseur et ancien collègue. Si le Collectif Occident refuse de tenir Lai pour responsable de ses déclarations manifestement provocatrices, alors il est clair qu’il soutient en fait les changements unilatéraux du statu quo menés par les forces séparatistes – ce qui est une grave erreur qui ne fera qu’augmenter les chances de affrontement militaire.