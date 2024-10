L’Occident est-il prêt à faire face à un éventuel sabotage iranien du marché pétrolier ?

Comme pour la guerre Russie-Ukraine, le pétrole est un élément clé de la guerre Israël-Hamas (et du conflit sous-jacent entre Israël et le sponsor du Hamas, l’Iran). La question de savoir comment les principaux pays européens doivent maintenir leur économie en marche si les flux de pétrole et de gaz russes sont pleinement sanctionnés menace depuis longtemps de faire dérailler la réponse occidentale à l’agression russe croissante en Europe, comme je l’analyse en détail dans mon dernier livre sur le sujet. nouvel ordre mondial sur le marché pétrolier. La question de savoir si la réponse de l’Iran aux actions occidentales et israéliennes accrues contre lui et ses mandataires terroristes inclura des opérations directement ciblées sur le secteur pétrolier mondial menace le marché pétrolier d’un chaos d’un type jamais vu depuis au moins la crise pétrolière de 1973-1974.

Les parallèles entre le début des événements actuels au Moyen-Orient et ceux qui ont précédé la crise pétrolière de 1973 sont étranges. À l’époque, les forces militaires égyptiennes se sont déplacées vers la péninsule du Sinaï, tandis que les forces syriennes se sont déplacées vers les hauteurs du Golan – deux territoires capturés par Israël pendant la guerre des Six Jours de 1967 – le jour le plus saint de la foi juive, Yom. Kippour. Il s’agissait de la même méthode d’attaque multidirectionnelle et de la même date religieuse que les attaques du Hamas du 7 octobre utilisées 50 ans plus tard par le Hamas contre des cibles à travers Israël. L’attaque de 1973 contre Israël par deux grands États arabes a ensuite attiré d’autres pays islamiques de la région, le conflit étant devenu centré sur la religion plutôt que sur la simple reconquête du territoire perdu. Un soutien militaire et autre est venu à l’Égypte et à la Syrie de l’Arabie saoudite, du Maroc, de l’Algérie, de la Jordanie, de l’Irak, de la Libye, du Koweït et de la Tunisie avant la fin de la guerre le 25 octobre 1973 par un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies. Mais le conflit au sens large ne s’arrête pas là. Un embargo sur les exportations de pétrole vers les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et les Pays-Bas a été imposé par les principaux membres de l’OPEP, notamment l’Arabie saoudite, en réponse à leur fourniture collective d’armes, de ressources de renseignement et de soutien logistique à Israël pendant la guerre. Guerre. À la fin de l’embargo en mars 1974, le prix du pétrole avait augmenté d’environ 267 pour cent, passant d’environ 3 dollars américains le baril (pb) à près de 11 dollars américains le baril. Ceci, à son tour, a attisé le feu d’un ralentissement économique mondial, particulièrement ressenti dans les pays occidentaux importateurs nets de pétrole.

Related: Ravages chez les Houthis : les flux de pétrole changent alors que les navires évitent la mer Rouge

Au début de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas, l’Iran a demandé un embargo similaire sur le pétrole aux mêmes partisans d’Israël par les membres islamiques de l’OPEP. À ce stade et jusqu’à présent, un tel appel n’a pas été entendu, principalement en raison de la pression exercée par l’actuelle influence majeure au Moyen-Orient – ​​la Chine. Jusqu’à présent, deux raisons ont motivé la volonté de Pékin de détourner les membres de l’OPEP du Moyen-Orient d’un tel embargo. La première est que cela menacerait sa reprise économique encore difficile au lendemain de ses années de Covid, car il est le plus grand importateur brut de pétrole brut au monde depuis 2017. De plus, les économies occidentales restent son principal bloc d’exportation, avec les États-Unis. à lui seul, il représente toujours plus de 16 pour cent de ses revenus d’exportation. Selon une source haut placée en matière de sécurité énergétique de l’Union européenne, interrogée en exclusivité par OilPrice.comles dommages économiques causés à la Chine augmenteraient dangereusement si le prix du pétrole Brent s’échangeait au-dessus de 90 à 95 dollars le baril pendant plus d’un trimestre d’année. La deuxième raison est que les États-Unis avaient déjà fait pression sur la Chine pour qu’elle n’autorise pas un embargo visant à réduire les prix, car les conséquences économiques et politiques pour Washington seraient au moins aussi désastreuses que pour la Chine, tout comme pour la Chine. détaillé dans mon dernier livre.

Cela dit, l’Iran dispose d’autres options pour perturber gravement le marché pétrolier mondial dans les semaines à venir. L’une de ces attaques qui a déjà été utilisée avec beaucoup d’effet a été les attaques lancées contre des installations pétrolières saoudiennes clés par les Houthis soutenus par Téhéran et basés au Yémen. Le 14 septembre 2019, les Houthis ont lancé plusieurs missiles contre l’installation de traitement du pétrole d’Abqaiq et le champ pétrolifère de Khurais, ce qui a entraîné une réduction de moitié de la production pétrolière de l’Arabie saoudite (pendant beaucoup plus longtemps qu’ils ne l’avaient admis), provoquant la plus forte hausse intrajournalière du dollar américain. termes depuis 1988. Cela dit, la Chine a encore une fois joué un rôle clé dans la réduction de la menace de recours à cette option depuis lors, avec ses efforts pour garantir un itinéraire fluide pour son plus large « initiative de la Ceinture et de la Route » à travers le Moyen-Orient. Cela a finalement abouti à une sorte de rapprochement entre les deux rivaux régionaux acharnés dans le cadre de l’accord historique de reprise des relations qui a vu les deux puissances islamiques (l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite) rétablir leurs relations diplomatiques et rouvrir leurs ambassades dans les pays de l’autre. Les Houthis pourraient être utilisés par l’Iran pour augmenter considérablement le niveau des attaques dans et autour de la région de la mer Rouge pendant un certain temps, même si l’impact des récentes tentatives du groupe visant à perturber le transport maritime via ce point d’étranglement régional clé pour le transit pétrolier n’a pas été aussi important que L’Iran l’aurait souhaité. Cela est dû en partie au fait que de nombreuses grandes compagnies pétrolières ont évité la zone et en partie au renforcement de la sécurité dans les eaux de la région par les États-Unis et leurs alliés vers la fin de l’année dernière.

Cependant, l’effet cumulé d’une telle augmentation, couplé au blocus de l’autre principale voie de transit dans la région – le détroit d’Ormuz – pourrait avoir un effet majeur sur les prix du pétrole. Le détroit contrôlé par l’Iran constitue le seul passage maritime entre le golfe Persique et l’océan et, à ce titre, a historiquement vu au moins un tiers des réserves mondiales de pétrole brut transiter par lui. Seuls l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) disposent de pipelines en service qui peuvent contourner le détroit, bien que le propre pipeline Goreh-Jask de l’Iran puisse également le contourner en cas de rupture d’approvisionnement, car analysé dans mon dernier livre. L’extrême étroitesse du détroit par endroits signifie qu’il est relativement facile pour les pétroliers qui le transportent d’être attaqués soit par d’autres navires dans la voie navigable, soit depuis le rivage et l’Iran a menacé dans le passé de couper l’approvisionnement en pétrole via le détroit pour plusieurs raisons, il s’agit notamment de l’intensification des sanctions.

Néanmoins, comme cela s’est produit à différentes étapes au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Occident a pris des mesures directes pour combler les déficits d’approvisionnement sur le marché pétrolier en cas de telles actions, même si ces mesures pourraient ne pas être durables au-delà de quelques mois. . La réserve stratégique de pétrole des États-Unis (SPR) contient actuellement environ 383 millions de barils de pétrole, et cette somme pourrait être utilisée pour alimenter l’offre mondiale globale, comme elle l’était après le 24 février 2022. Les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont les réserves stratégiques collectives de pétrole s’élèvent actuellement à environ 1,2 milliard de barils, qui pourraient à nouveau être injectées au compte-goutte dans l’offre mondiale, comme cela s’est produit après le début de 2022. La stipulation de l’AIE est que les États membres détiennent des réserves de pétrole équivalentes à au moins 90 jours d’importations nettes de pétrole et que ceux-ci sont véritablement prêts à être utilisés en cas d’urgence. Cette définition de la capacité inutilisée ne peut généralement pas être appliquée aux allégations de l’Arabie saoudite concernant sa propre capacité excédentaire, car décrit en détail dans mon dernier livremais il pourrait rester de véritables capacités inutilisées dans l’OPEP dans son ensemble, en particulier à la lumière des réductions de production en cours. Selon des estimations récentes de l’industrie, cette capacité inutilisée totale de l’OPEP pourrait s’élever à environ 3 à 4 millions de barils par jour.

En cas de baisse significative de l’un de ces canaux d’approvisionnement de substitution, la Banque mondiale a esquissé au début du conflit Israël-Hamas une indication de ce qui pourrait arriver aux prix du pétrole. Il a déclaré qu’une « légère perturbation » – avec une réduction de l’offre mondiale de pétrole de 500 000 à 2 millions de b/j (à peu près la même diminution que la guerre civile libyenne en 2011) – verrait le prix du pétrole augmenter dans un premier temps de 3 à 13 pour cent. . Une « perturbation moyenne » – impliquant une perte d’approvisionnement de 3 à 5 millions de b/j (à peu près l’équivalent de la guerre en Irak en 2003) ferait grimper le prix du pétrole de 21 à 35 pour cent. Et une « grande perturbation » – caractérisée par une baisse de l’offre de 6 à 8 millions de b/j (comme la baisse observée lors de la crise pétrolière de 1973) – ferait grimper le prix du pétrole de 56 à 75 pour cent.

Par Simon Watkins pour Oilprice.com

Plus de lectures importantes sur Oilprice.com