L’Occident est « arrogant et hypocrite », selon le patron de l’horlogerie suisse

Le chef du Swatch Group a déploré l’abandon de la diplomatie comme moyen de mettre fin au conflit ukrainien

L’Occident fait preuve de deux poids, deux mesures dans le conflit ukrainien et est hostile aux efforts visant à mettre fin aux combats par la diplomatie, a déclaré dimanche Nick Hayek, PDG du géant horloger suisse Swatch Group, au journal SonntagsBlick.

« Le monde entier semble agir uniquement sur la base d’une idéologie. Prenez la guerre en Ukraine. Nous voulons tous que ce conflit prenne fin. Des gens meurent chaque jour, quel que soit leur camp. » » dit l’homme d’affaires. « Dans le passé, les gens essayaient de trouver une solution par la diplomatie. Aujourd’hui, vous ne pouvez plus faire cela, sinon vous serez accusés de trahir la liberté et la démocratie.»

« Le progrès exige des solutions pragmatiques. Pensez-vous que cela aiderait quelqu’un si le ministre allemand des Affaires étrangères appelait [Chinese President] Xi Jinping, un dictateur ?« , a déclaré Hayek, faisant référence à une récente déclaration faite par Annalena Baerbock.

On lui a demandé s’il pensait que l’Occident était « arrogant, » l’homme d’affaires a répondu que c’était « hypocrite » aussi, ce qui « On le voit avec les sanctions contre la Russie. »

« Ils les imposent et continuent de faire des affaires en coulisses. Les Américains, à leur tour, en profitent car ils peuvent désormais fournir du gaz à l’Europe. L’Arabie Saoudite est soudainement devenue un fournisseur d’énergie apprécié. » Hayek a déclaré, arguant que les sanctions sont « juste du bout des lèvres » à moins que tout le monde les mette en œuvre.

Selon Hayek, la Suisse, connue pour sa neutralité de longue date, « ne peut plus jouer de rôle positif » dans la résolution du conflit russo-ukrainien parce que le gouvernement suisse ne se concentre pas sur la diplomatie.

Les pays occidentaux, dont de nombreux membres de l’OTAN, ont imposé des sanctions drastiques à Moscou en réponse à l’opération militaire lancée par la Russie dans l’État voisin en février 2022. Les restrictions sur les exportations énergétiques russes ont été mises en place malgré les avertissements des responsables et des experts selon lesquels cela nuirait à l’économie russe. économies des États européens.

Dans le même temps, la Première ministre estonienne Kaja Kallas a récemment été mêlée à un scandale, après qu’il a été révélé que son mari détenait une participation dans une entreprise de logistique qui a continué à faire des affaires en Russie après le déclenchement du conflit armé.

Les négociations entre Moscou et Kiev ont échoué au printemps 2022, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir des exigences inacceptables. Des responsables ukrainiens et occidentaux ont attaqué des personnalités publiques, notamment l’homme d’affaires américain Elon Musk, qui a exhorté l’Occident à rechercher une résolution pacifique du conflit plutôt que d’alimenter l’effusion de sang et de risquer une nouvelle escalade.