L’Occident donne toujours des armes à l’Ukraine un an après en avoir besoin, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les alliés occidentaux du pays lui donnaient toujours des armes un an après qu’il en ait réellement besoin.

« Chaque décision à laquelle nous, puis tous ensemble, prenons une décision est en retard d’environ un an », a déclaré Zelensky. a déclaré à Reuters le lundi.

« Mais c’est comme ça : un grand pas en avant, mais avant cela, deux pas en arrière », a-t-il ajouté.

Zelensky a fait ces commentaires après que lui et d’autres aient passé des mois à mendier davantage d’armes alors que la Russie intensifiait ses attaques.

Les Républicains au Congrès ont finalement approuvé le mois dernier un programme de 61 milliards de dollars qui, selon le Pentagone, pourrait parvenir à l’Ukraine d’ici quelques jours.

Cependant, les retards dans les livraisons d’armes signifient que l’Ukraine a désormais du mal à repousser les avancées russes, a déclaré la semaine dernière à CNN le colonel à la retraite de l’US Air Force, Cedric Leighton.

Ces dernières semaines, la Russie a lancé une nouvelle attaque contre la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

La semaine dernière, l’Institut pour l’étude de la guerre a rapporté que les forces russes semblaient créer une « zone tampon » au lieu d’y poursuivre des offensives plus profondes.

Zelensky a déclaré à Reuters que la situation au nord de Kharkiv était « sous contrôle » mais qu’une « vague très puissante » de combats avait lieu dans le Donbass.

« Personne ne remarque même qu’il y a en réalité davantage de combats dans l’est du pays, notamment dans la direction du Donbass : Kourakhove, Pokrovsk, Chasiv Yar », a-t-il déclaré.

Zelenskyy a également déclaré que les retards dans les livraisons d’armes et dans la prise de décision des pays appelaient à un changement de « paradigme », selon Reuters.

Dans le cadre de ce changement, Zelensky demande désormais aux États-Unis et à leurs alliés d’autoriser les forces ukrainiennes à utiliser les armes fournies par eux sur le territoire russe, selon Reuters – une suggestion du Pentagone. rejeté.

Au cours du week-end, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir tiré des missiles fournis par l’Occident sur sa région frontalière de Belgorod.

Zelensky a également déclaré que ses alliés de l’OTAN pourraient abattre les frappes aériennes russes ciblant l’Ukraine en utilisant des défenses aériennes basées sur le territoire de l’OTAN, selon l’agence de presse.

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a fait une suggestion similaire au début du mois.

Certains pays de l’OTAN, dont l’Estonie et la France, souhaitent aller plus loin et envisagent d’envoyer leurs troupes en Ukraine, quoique de manière limitée.

« C’est une question de volonté », a déclaré Zelensky à Reuters.