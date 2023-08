L’initiative de la mer Noire aurait pu servir de base à la paix si l’Occident avait tenu sa part de l’accord, a déclaré le président turc

Ankara cherche à rétablir l’accord sur les céréales et « développer » sa portée, a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan. L’accord, également connu sous le nom d’Initiative de la mer Noire, aurait pu devenir la base d’une trêve ou même d’une paix entre Moscou et Kiev, si les États-Unis et leurs alliés avaient fait preuve de plus de volonté pour cela, a-t-il ajouté.

Conversations pour relancer l’initiative « avec une portée élargie » sont déjà en cours, a déclaré Erdogan, à la suite de l’appel téléphonique de la semaine dernière avec le président russe Vladimir Poutine. « Nous avons eu une autre chance d’apprendre de première main les exigences et les attentes de la Russie lors d’un appel téléphonique », a déclaré le dirigeant turc, ajoutant que Moscou et Ankara partagent une « sensibilité » sur la nécessité de fournir des céréales aux nations africaines.

Le sort de l’accord dépend encore beaucoup des nations occidentales « tiennent leurs promesses » Erdogan a maintenu. « Malheureusement, dans la période précédente, le principe de loyauté n’était pas respecté. Aucune mesure diplomatique n’a été prise pour transformer l’atmosphère positive créée par l’initiative de la mer Noire en un cessez-le-feu puis en une paix permanente », il ajouta.















L’accord sur les céréales entre Moscou et Kiev facilitant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire a été négocié par l’ONU et la Turquie à l’été 2022. L’accord a été initialement présenté comme une initiative humanitaire visant à aider les pays les plus pauvres à éviter une crise alimentaire. Moscou a alors averti à plusieurs reprises que l’accord avait été de facto « commercialisé » par l’Occident, car il récoltait des bénéfices grâce aux exportations alimentaires ukrainiennes bon marché.

La Russie a continuellement insisté sur le fait que seul un infime pourcentage du grain exporté d’Ukraine dans le cadre de l’accord était expédié vers des pays dans le besoin, tandis que la majeure partie se retrouvait en Europe. Poutine a également fait référence à l’incapacité de l’ONU à persuader les pays occidentaux de lever les sanctions économiques sur les exportations russes de nourriture et d’engrais, ce qui faisait partie de l’accord.

À la mi-juillet, Moscou a refusé de renouveler l’Initiative céréalière de la mer Noire, exigeant que les promesses faites à la Russie soient tenues. Il a décrit les conditions de la reprise de l’accord, qui comprenait la reconnexion de son principal prêteur agricole – Rosselkhozbank – à SWIFT, le redémarrage d’un pipeline d’ammoniac clé, l’autorisation des importations de machines et de pièces agricoles et le déblocage de l’assurance transport et d’autres moyens logistiques.

La semaine dernière, Ankara a déclaré qu’elle tenterait de rétablir l’accord et ne soutiendrait aucune alternative au corridor de la mer Noire.