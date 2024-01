L’Occident doit se préparer à la guerre avec la Russie, prévient un responsable de l’OTAN avant des exercices militaires majeurs

CHISINAU — La Moldavie a suspendu ses efforts de recrutement visant à diriger les travailleurs du bâtiment vers Israël, alléguant que les Israéliens ont placé les Moldaves dans des « zones de conflit à haut risque », leur ont confisqué leurs passeports et ont commis d’autres abus tout en comblant les lacunes de leur main-d’œuvre provoquées par la guerre actuelle. dans la bande de Gaza.

Le ministère du Travail confirmé au service moldave de RFE/RL cette semaine, Chisinau avait “temporairement reporté” le dernier cycle de recrutement dans le cadre de l’accord bilatéral suite aux accusations des citoyens moldaves, mais a déclaré qu’il pourrait reprendre une fois qu’Israël aurait confirmé l’arrêt des pratiques et “la sécurité et le respect” pour Les ressortissants moldaves étaient assurés.

Israël est confronté à une grave pénurie de main-d’œuvre depuis que des centaines de milliers de réservistes et d’autres Israéliens ont été appelés au combat et que des milliers de Palestiniens se sont vu refuser l’accès au travail en Israël après que des hommes armés du groupe terroriste Hamas, désigné par l’UE et les États-Unis, ont effectué une opération massive. -attaque frontalière qui a tué un peu plus de 1 100 personnes, pour la plupart des civils israéliens, le 7 octobre.

“En raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans l’État d’Israël, des travailleurs de la République de Moldavie ont été employés pour travailler dans des zones de conflit à haut risque, certains citoyens se sont vu confisquer leur passeport par leurs employeurs, des plaintes ont été enregistrées concernant la confiscation de bagages des travailleurs, ainsi que les autorités israéliennes ont mené des activités de recrutement direct de travailleurs moldaves sur le territoire de la République de Moldavie, ce qui est contraire aux dispositions de l’accord”, a déclaré le ministère dans une réponse du 17 janvier à un RFE. /RL Demande d’accès à l’information.

Le ministère n’a pas accusé l’État israélien d’être responsable de ces abus. Il indique que les responsables moldaves ont signalé les “violations” à Israël et lui ont demandé d’y mettre un terme et “d’assurer la sécurité et le respect des droits des travailleurs venant de la République de Moldavie”, l’un des pays les plus pauvres d’Europe avec une population de quelque 3,4 millions.

L’ambassade de Moldavie à Tel Aviv a déclaré qu’environ 13 000 Moldaves se trouvaient en Israël avant le début de la guerre actuelle. Beaucoup travaillent sur des chantiers ou assurent des soins aux personnes âgées, dans le cadre ou en dehors du contrat de recrutement.

Les autorités israéliennes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de RFE/RL sur les accusations du ministère du Travail.

Depuis que la guerre a éclaté début octobre, le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cherché à prolonger les visas de travail et à attirer davantage de main-d’œuvre étrangère du monde entier, notamment en augmentant de moitié environ son quota de travailleurs étrangers dans le bâtiment, à 65 000 personnes.

Il a lancé un appel public à 1 200 nouveaux travailleurs moldaves pour le secteur de la construction, notamment des forgerons, des peintres et des charpentiers.

S’exprimant devant le Parlement israélien, à la Knesset, le directeur de l’Administration des travailleurs étrangers, Inbal Mashash, a cité la Moldavie, avec la Thaïlande et le Sri Lanka, comme les pays où les Israéliens espéraient le plus grand nombre de travailleurs invités.

L’accord bilatéral moldave-israélien sur le travail temporaire dans « certains secteurs », dont la construction en Israël, a été signé en 2012 et a été amendé à plusieurs reprises, notamment en décembre.

Outre la mise en place de formations et de procédures pour réguler et piloter les flux de main d’œuvre, il impose des restrictions qui incluent l’interdiction aux entreprises israéliennes de recruter sur le territoire moldave.

Au cours de ses dix années d’existence, quelque 17 000 Moldaves ont travaillé en Israël sous les auspices de l’accord à travers 28 cycles de recrutement. Lors du dernier décompte officiel disponible, en 2022, il y avait environ 4 000 Moldaves participants.

“Le [29th] Le cycle de recrutement reprendra une fois que les irrégularités mentionnées ci-dessus auront été éliminées et que nous aurons reçu la confirmation de la partie israélienne des mesures nécessaires prises pour garantir la sécurité et le respect des droits des employés. [Moldovan] citoyens sur le territoire de l’État d’Israël”, a déclaré le ministère moldave du Travail.

Dès les premiers jours de la guerre actuelle, les Moldaves ont prononcé à propos des préoccupations familiales et des pressions pour faire leurs valises et quitter Israël, mais la plupart semblent être restés.

Alors que des rumeurs se répandent selon lesquelles des pressions seraient exercées sur les ouvriers moldaves du bâtiment pour qu’ils restent en Israël après l’annonce d’une pause le 5 janvier, le ministre du Travail Alexei Buzu confirmé il y a eu des problèmes, mais ils se sont concentrés sur l’accusation selon laquelle les entreprises israéliennes recrutaient de manière inappropriée des Moldaves en dehors du programme ou pour des missions répétées.

Le non-respect de certaines dispositions entraîne « un risque que d’autres engagements soient ignorés ». [or] ne sera pas livré au moment ou selon les attentes décrites dans l’accord”, a-t-il déclaré.

Buzu n’a pas formulé certaines des accusations les plus graves selon lesquelles des travailleurs moldaves seraient envoyés travailler dans des « zones de conflit à haut risque » ou se verraient confisquer leur passeport ou leurs biens.

Reuters a rapporté que la pénurie de main d’œuvre coûte au secteur de la construction israélien environ 37 millions de dollars par jour.

L’Agence nationale pour l’emploi de Moldavie (ANOFM) est chargée de mettre en œuvre l’accord de recrutement israélo-moldave. Le ministère du Travail a déclaré que l’agence avait déjà recruté des recrues dans le secteur du bâtiment et programmé des examens professionnels pour la fin décembre avant le report.

Le ministère a déclaré une déclaration similaire accord sur le secteur des soins à domicile entre la Moldavie et Israël – sujet de négociations en décembre – n’avait « pas encore été signé ».

L’attaque surprise menée par le Hamas le 7 octobre a déclenché une réponse massive d’Israël, notamment des bombardements aériens dévastateurs et une offensive terrestre dans la bande de Gaza, qui abritait 2,3 millions de Palestiniens avant que les derniers combats n’en déplacent la plupart.

Les autorités sanitaires de Gaza, dirigées par le Hamas, affirment que 24 700 personnes ont été tuées dans les combats qui ont suivi et que 62 000 autres ont été blessées.