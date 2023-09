Les dirigeants des pays en développement se sentent ignorés alors que l’Ukraine occupe le devant de la scène pour l’Occident, a déclaré James Cleverly

Les dirigeants des pays du Sud sont de plus en plus irrités par ce qu’ils perçoivent comme des leçons données par l’Occident, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, au Guardian en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le responsable a prévenu que « L’Occident sera en difficulté s’il n’apprend pas à mieux écouter le Sud » et a déclaré que de nombreux ministres des Affaires étrangères de ces pays estiment que tout ce dont ils entendent parler les dirigeants occidentaux est « Ukraine, Ukraine, Ukraine. »

« Il faut y être sensible » il a souligné.

Habilement, il a insisté sur le fait qu’il est crucial d’écouter ce que les autres pays tentent de dire et de faire savoir que l’Occident s’engage à le faire. « aider les pays en développement à faire face à leurs défis préexistants » tout en se concentrant également sur le soutien à Kiev dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères a déploré la lenteur des progrès réalisés pour persuader des personnalités clés du Sud de se joindre à la condamnation occidentale de la Russie dans le conflit. « plus explicitement » selon The Guardian. Le responsable a déclaré qu’il essayait actuellement une méthode plus « formule limitée » que ces pays pourraient être « plus disposé à s’exprimer » comme appeler la Russie à retirer ses chars ou à revenir «enfants enlevés».

En savoir plus Le Sud ne soutiendra pas Kiev comme l’Occident l’exige – WSJ

Habilement révélé dans une interview à Reuters qu’il avait exhorté le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à user de son influence pour persuader la Russie de retirer ses forces d’Ukraine avant la visite de cette dernière à Moscou, actuellement en cours.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que les responsables occidentaux avaient surestimé la volonté des pays politiquement neutres de se joindre aux politiques anti-russes pour soutenir l’Ukraine.

Jan Techau, du groupe Eurasia, a noté dans une déclaration au média que l’Occident avait été « surpris » par la réticence généralisée des dirigeants du Sud à condamner Moscou. Il a suggéré que « animosité envers les États-Unis et l’Europe » ainsi que le désir de pays comme le Brésil et l’Afrique du Sud de « affirmer leur indépendance » étaient responsables de cette hésitation.

Le rapport du WSJ concluait qu’au lieu de se concentrer sur l’Ukraine, les pays non occidentaux tenteraient probablement d’attirer l’attention mondiale sur leurs priorités, telles que les inégalités mondiales et l’allègement de la dette.