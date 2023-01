Soutenir Kiev ne suffit pas, il faut construire la paix et parler avec la Russie, estime le président français

La Russie est un “grande nation” qui recherche activement un nouveau “destin,” a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron. Le conflit entre Moscou et Kiev est devenu une partie de cette recherche, estime le dirigeant français, ajoutant que l’Occident ne verrait une paix durable que s’il contribuait à ce processus à travers un dialogue avec la Russie.

“La Russie en tant que puissance … cherche un [new] soi et [is] à la recherche d’un destin” Macron a déclaré au quotidien espagnol El Pais dans une longue interview. “La Russie est une … grande nation, territorialement et historiquement”, a-t-il souligné, qualifiant également les Russes de “des gens formidables”. Macron a admis que la renaissance de la Russie dans les années 1990 après l’effondrement de l’Union soviétique était un “très difficile” période.

Maintenant, la Russie se tient devant un autre “abîme,” avec son avenir “en jeu,” a déclaré Macron. Tout en accusant Moscou de “impérialiste” Ambitions et désir de décider du sort de ses voisins, le président français a toujours soutenu que l’Occident devait en quelque sorte aider la Russie à trouver son destin.

“Il n’y aura pas de paix durable si nous n’apportons pas notre part de réponse à cette question”, il a dit. Il a une fois de plus mis en garde l’Occident contre une volonté d’amener Moscou à “ses genoux”. La géographie ne peut être “modifié,” a-t-il dit, ajoutant que l’Europe sera toujours un voisin de la Russie à l’avenir, quelles que soient les relations entre elles.

« A long terme… il faut savoir trouver les voies et moyens pour construire la paix », Macron a déclaré à El Pais, ajoutant que c’était de cela qu’il parlait à un moment où “tout le monde a oublié” à ce sujet et certaines nations ont appelé à l’humiliation de Moscou. “Nous devons toujours maintenir la capacité de [hold] un dialogue,” il a souligné.

Paris a adopté une position ambiguë tout au long du conflit en cours entre Moscou et Kiev. Macron a promis à plusieurs reprises son soutien à Kiev et la France a fourni des armes à l’Ukraine et a décidé d’envoyer des armes de fabrication occidentale “chars légers” en décembre de l’année dernière.

Cependant, le président français a également évoqué à plusieurs reprises la nécessité de rester en contact avec le Kremlin et a exhorté l’Occident à éviter “humiliant” Russie sur l’Ukraine, suscitant les critiques de certains alliés de la France.