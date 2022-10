L’Occident dit qu’il n’y a pas d’armes biologiques en Ukraine, la Russie n’est pas d’accord

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont rejeté jeudi les allégations de la Russie selon lesquelles des activités d’armes biologiques interdites se déroulent en Ukraine avec le soutien américain, qualifiant l’allégation de désinformation et de fabrications. L’ambassadeur de Russie à l’ONU a déclaré que Moscou poursuivrait une enquête de l’ONU sur ses allégations selon lesquelles les deux pays violaient la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques.

Le différend est survenu lors de la troisième réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur les questions liées à l’Ukraine que la Russie a convoquée depuis mardi. Celui-ci s’est concentré sur un document de 310 pages que la Russie a distribué aux membres du conseil cette semaine alléguant qu’il y a une activité “biologique militaire” en Ukraine avec le soutien du département américain de la Défense.

Le document comprend une plainte officielle au Conseil, autorisée en vertu de l’article VI de la convention sur les armes biologiques de 1972, et un projet de résolution qui autoriserait le Conseil de sécurité à créer une commission pour répondre aux revendications de la Russie.

L’allégation de la Russie concernant des laboratoires secrets américains de guerre biologique en Ukraine a été contestée par des scientifiques indépendants, des dirigeants ukrainiens et des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone. Une enquête de l’Associated Press en mars a révélé que l’allégation prenait racine en ligne, réunissant des théoriciens du complot COVID-19, des adhérents de QAnon et certains partisans de l’ancien président Donald Trump.

L’Ukraine dispose d’un réseau de laboratoires biologiques qui ont obtenu un financement et un soutien à la recherche des États-Unis. Ils sont détenus et exploités par l’Ukraine et font partie d’une initiative appelée le programme de réduction des menaces biologiques qui vise à réduire la probabilité d’épidémies mortelles, qu’elles soient naturelles ou naturelles. créé par l’homme. Les efforts américains remontent aux années 1990 pour démanteler le programme d’armes de destruction massive de l’ex-Union soviétique.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a qualifié la réunion de jeudi de “perte de temps colossale”, a rejeté l’allégation de la Russie comme “de pures fabrications produites sans la moindre preuve”. Elle a déclaré que cette affirmation faisait partie d’une “campagne de désinformation” de Moscou qui tente “de détourner l’attention des atrocités que les forces russes commettent en Ukraine et d’une tactique désespérée pour justifier une guerre injustifiable”.

“L’Ukraine n’a pas de programme d’armes biologiques”, a-t-elle déclaré. « Les États-Unis n’ont pas de programme d’armes biologiques. Il n’y a pas de laboratoires ukrainiens d’armes biologiques soutenus par les États-Unis.

L’ambassadrice britannique Barbara Woodward a déclaré au conseil que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, elle “a répandu à plusieurs reprises de la désinformation, y compris des allégations sauvages impliquant des bombes sales, des armes chimiques et des recherches biologiques offensives”.

“Combien de bêtises de plus devons-nous endurer ?” elle a demandé.

L’ambassadrice de Norvège, Mona Juul, a déclaré: “Le seul but de ces fausses allégations est de fournir un écran de fumée … qui sème la confusion et attire l’attention sur la guerre non provoquée, illégale et brutale de la Russie en Ukraine.”

L’ambassadeur de France Nicolas De Rivière a condamné “cette énième tentative de la Russie pour nous faire oublier qu’elle viole la Charte des Nations unies” et a accusé Moscou de “utiliser à nouveau le Conseil de sécurité comme plate-forme de propagande”.

D’autres membres du Conseil, dont la Chine et l’Inde, se sont concentrés sur un problème clé de la convention sur les armes biologiques : contrairement à la convention interdisant l’utilisation d’armes chimiques, elle ne contient aucune disposition permettant de vérifier la conformité et d’enquêter sur les plaintes.

L’ambassadeur adjoint de Chine à l’ONU, Geng Shuang, a exhorté fin novembre une conférence des 197 États parties à la convention à relancer les négociations de vérification “qui sont au point mort depuis plus de 20 ans”.

Le mois dernier, les États parties se sont rencontrés à la demande de la Russie sur les activités des laboratoires biologiques en Ukraine, mais un rapport final a déclaré qu’il n’était pas possible de parvenir à un consensus.

Adedeji Ebo, le haut représentant adjoint de l’ONU pour le désarmement, a déclaré au conseil que c’était la première fois que l’article VI de la convention était invoqué avec une plainte au Conseil de sécurité.

Il a répété des déclarations en mars et mai selon lesquelles les Nations Unies “n’ont connaissance d’aucun programme d’armes biologiques de ce type” et “n’ont actuellement ni le mandat ni la capacité technique ou opérationnelle d’enquêter sur ces informations”.

Mais Ebo a déclaré: “Si le conseil ouvre une enquête, le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies est prêt à le soutenir.”

Dans son briefing, le russe Nebenzia a accusé les États-Unis de mener des travaux en Ukraine avec des agents pathogènes mortels – notamment le choléra, la peste, l’anthrax et la grippe – qui ne pouvaient être justifiés sous couvert de santé publique. Il a déclaré que les documents et les preuves récupérés par les autorités russes suggéraient une application militaire.

Nebenzia a déclaré que l’armée russe avait récupéré des drones capables de pulvériser des bioagents ainsi que des documents qui, selon lui, étaient liés à la recherche sur la possibilité de propagation d’agents pathogènes par les chauves-souris et les oiseaux migrateurs.

Thomas-Greenfield a qualifié les affirmations de la Russie “d’absurdes pour de nombreuses raisons, notamment parce que ces espèces, même si elles pouvaient être transformées en armes, constitueraient une menace pour le continent européen et pour l’Ukraine elle-même comme pour tout autre pays”.

Nebenzia a pris la parole une deuxième fois à la fin de la réunion, affirmant que les ambassadeurs occidentaux accusaient régulièrement la Russie de sonner “une fausse alerte”, de diffuser de la “désinformation” et de détourner le Conseil de sécurité des discussions sur des questions plus importantes. Dans le même temps, a-t-il dit, « nos collègues occidentaux n’ont rien à dire sur le fond » des affirmations de la Russie.

Il a déclaré que la Russie avancerait sur la résolution appelant à une enquête du Conseil de sécurité. Il a déclaré qu’une deuxième réunion d’experts du Conseil est la prochaine étape, “et ensuite nous déciderons quand nous le soumettrons au Conseil de sécurité”.