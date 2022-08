La chute de l’Union soviétique a représenté une occasion perdue pour un nouveau cadre de sécurité européen, a déclaré un haut responsable politique local

Un ministre d’État allemand a mis en garde contre la prise d’un “unilatéral” vue du conflit avec la Russie et l’Ukraine, affirmant que l’Occident a raté des occasions de créer une paix durable avec Moscou.

Le ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann, rejoint une liste croissante d’hommes politiques allemands critiques de Berlin “unilatéral” approche avec Moscou et a été accusé d’avoir une vision biaisée de la Russie.

“Les conflits militaires et la participation aux guerres des 30 dernières années ne justifient pas l’image selon laquelle seule la Russie “belligérante” et “méchante” a fait valoir à plusieurs reprises ses intérêts par la force militaire”, Hermann a écrit dans un soi-disant article de thèse sur la guerre qui a été mis à disposition sur l’agence de presse allemande (DPA).

D’autre part, Hermann a noté que les interventions américaines dans le monde avaient “a apporté beaucoup de destruction au lieu de la paix et de la démocratie.”

Le politicien vert estime que la Russie a également mené une série de “des guerres brutales et illégales avec des crimes de guerre avérés” depuis la chute de l’Union soviétique – mais que les États-Unis, avec le soutien des membres de l’OTAN, ont lancé leurs propres campagnes militaires agressives.

Lire la suite Rompre les liens avec la Russie est “absurde et dangereux” selon un responsable allemand

Hermann a décrit la chute de l’Union soviétique et le Pacte de Varsovie comme manqués “des opportunités pour la paix”. Ce moment de l’histoire a été l’occasion d’un nouveau “architecture de sécurité avec maîtrise des armements et désarmement” qui, selon lui, aurait également pris en compte « les intérêts des anciens États soviétiques et de la Russie ». L’occasion a été gaspillée en faveur d’une nouvelle expansion vers l’est de l’OTAN.

L’homme politique allemand a déclaré qu’une solution au conflit en cours en Ukraine doit inclure la Russie, quels que soient les crimes de guerre commis. “C’est la vérité amère et incontournable,” il a dit.

Hans-Ulrich Rülke, leader parlementaire du Parti libre démocrate local, a répondu à ces déclarations en qualifiant Hermann de “Sympathisant de Poutine.” Il a également demandé au Premier ministre du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann (également des Verts), d’intervenir et de corriger ces déclarations, qui, selon lui, portent atteinte à la réputation de l’État.

Malgré la controverse, Hermann rejoint une liste croissante de politiciens allemands qui appellent à une approche plus uniforme des relations avec Moscou.

Hermann n’est pas le seul politicien allemand à réclamer une approche plus équilibrée des relations avec Moscou. La semaine dernière, le Premier ministre de Saxe Michael Kretschmer a déclaré au journal Die Zeit que le conflit en cours nécessitait une solution diplomatique et qu’isoler la Russie était mauvais pour l’Allemagne.

Lire la suite Les dirigeants allemands accusés du blocage de l’aide à l’Ukraine

“Je pense que l’idée d’isoler la Russie de manière permanente ou de ne plus jamais coopérer économiquement est absurde et dangereuse… Une Russie tournée vers la Chine et n’ayant aucun lien avec l’Europe est beaucoup plus dangereuse pour nous”, a-t-il ajouté. Kretschmer a déclaré au média.

L’Allemagne ressent la crise provoquée par les perturbations des flux de gaz naturel russe vers le pays, car environ la moitié des ménages allemands dépendent de l’approvisionnement en énergie pour l’électricité et le chauffage. Pendant ce temps, un tiers de l’énergie de l’industrie allemande provient du gaz. Les approvisionnements en provenance de Russie ont été réduits à une fraction de leur total normal ces dernières semaines en raison de problèmes techniques – bien que des responsables européens aient accusé la Russie de militariser leur approvisionnement.

L’Allemagne a annoncé en mai son premier déficit commercial en 30 ans – d’environ 1 milliard d’euros – suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle récession et remettant en cause le succès du modèle de croissance berlinois face à la hausse des prix de l’énergie.