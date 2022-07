L’Occident cède à l’appel russe à une aide de 6 mois aux rebelles syriens

NATIONS UNIES (AP) – Les partisans d’une prolongation d’un an des livraisons d’aide humanitaire de la Turquie à 4,1 millions de Syriens dans le nord-ouest tenu par les rebelles, auxquels la Russie a opposé son veto, appellent maintenant à un vote du Conseil de sécurité sur la proposition de Moscou pour une période de six mois. extension.

L’Irlande et la Norvège, qui ont parrainé la prolongation d’un an à laquelle la Russie a opposé son veto vendredi dernier, ont fait circuler lundi un nouveau projet de résolution pour une prolongation de six mois des livraisons via le point de passage de Bab al-Hawa jusqu’au 10 janvier 2023, avec une nouvelle résolution requise pour une nouvelle prolongation de six mois jusqu’au 10 juillet.

Le projet, qui, selon les diplomates, pourrait être voté lundi soir, est presque identique au projet de résolution russe qui n’a pas obtenu le soutien du Conseil vendredi dernier.

Au cœur du recul apparent des partisans d’une prolongation d’un an se trouve le refus catégorique de la Russie d’envisager un calendrier au-delà de six mois, et le fait que le dernier mandat du Conseil de sécurité, d’un an, s’est terminé dimanche.

Lors des votes de vendredi, le projet de résolution Irlande-Norvège pour une prolongation d’un an a été soutenu par 13 pays, la Chine s’étant abstenue et la Russie utilisant son veto pour rejeter la mesure.

Les membres du Conseil ont ensuite voté sur la résolution russe rivale pour une prolongation de six mois qui n’a obtenu que 2 votes “oui”, la Chine étant le seul pays à se joindre à son allié la Russie pour soutenir la résolution. Les trois autres membres permanents du conseil disposant d’un droit de veto – les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France – ont voté contre et 10 pays se sont abstenus. Les vetos n’étaient pas nécessaires, cependant, parce que la résolution n’a pas obtenu le minimum de neuf votes “oui” requis pour l’approbation.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a averti après les votes de vendredi que “j’ai longtemps dit que c’était une question de vie ou de mort” et que “des gens mourront à cause de ce vote”.

Thomas-Greenfield, qui a visité Bab al-Hawa en juin, a déclaré que les travailleurs humanitaires lui avaient dit qu’un renouvellement de six mois serait “un désastre” pour leurs lignes d’approvisionnement. Ils lui ont dit que cela “signifierait que l’assistance vitale serait interrompue en plein hiver lorsque les besoins sont les plus élevés, ce qui serait un scénario cauchemardesque pour une région où des millions de personnes sont toujours déplacées”.

Mais l’ambassadeur adjoint de Russie, Dmitry Polyansky, a déclaré aux journalistes qu’il y avait “un accord à 99%” sur une résolution et a déclaré que la Russie ne soutiendrait pas une prolongation de neuf mois, suggérée comme un compromis par le Brésil et les Émirats arabes unis.

À moins que les membres du conseil ne décident d’accepter la proposition russe de six mois, a déclaré Polyansky, il ne voyait aucune possibilité d’accord. Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que la Russie opposerait son veto à toute proposition de résolution qui ne suivrait pas son projet avec un délai de six mois, il a répondu : “Évidemment.”

Cela n’a laissé au reste du conseil d’autre alternative qu’une prolongation de six mois s’ils veulent voir la poursuite des livraisons transfrontalières que le secrétaire général Antonio Guterres et plus de 30 organisations non gouvernementales considèrent également cruciales.

Le nord-ouest d’Idlib est le dernier bastion tenu par les rebelles en Syrie et une région où un groupe militant lié à Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, est le plus puissant. L’ONU a déclaré récemment que les 10 premières années du conflit syrien, qui a commencé en 2011, ont tué plus de 300 000 civils, l’estimation officielle la plus élevée des victimes civiles.

La Russie, un proche allié du gouvernement syrien, a appelé à plusieurs reprises à intensifier les livraisons d’aide humanitaire au nord-ouest depuis la Syrie, à travers les lignes de conflit. Cela donnerait plus de contrôle au gouvernement du président syrien Bashar Assad.

Début juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire à Idlib. Quelques jours plus tard, le conseil a autorisé l’acheminement de l’aide via un seul de ces points de passage, Bab al-Hawa.

Dans un compromis avec la Russie, ce mandat d’un an a été prolongé le 9 juillet 2021, pour six mois, avec six mois supplémentaires sous réserve d’un “rapport de fond” du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Il s’agissait en fait d’un mandat d’un an car une deuxième résolution n’était pas nécessaire.

Avant le vote de la semaine dernière, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié l’aide transfrontalière d’essentielle pour les hommes, les femmes et les enfants du nord-ouest et a souligné l’importance d’une planification à long terme, y compris les coûts, pour soutenir une prolongation d’un an.

Edith M. Lederer, Associated Press