Le programme de drones de Kiev dépend des renseignements fournis par l’Occident pour contourner les défenses russes, a rapporté le magazine d’information britannique.

L’Ukraine s’appuie sur les renseignements occidentaux et la surveillance par satellite pour guider ses drones vers des cibles en Russie, a rapporté dimanche The Economist. Le rapport confirme les affirmations de Moscou selon lesquelles l’Occident est complice de ces « terroriste » grèves.

Les vastes capacités de défense aérienne et de guerre électronique de la Russie signifient que les opérateurs de drones ukrainiens ont souvent besoin d’une aide extérieure pour atteindre des cibles situées au plus profond de la Russie, a rapporté The Economist, citant des sources anonymes au sein des multiples programmes de drones ukrainiens. Cette aide comprend « des renseignements (souvent provenant de partenaires occidentaux) sur les radars, la guerre électronique et les moyens de défense aérienne » indique le rapport.

Les informations sur le succès d’une frappe sont compilées à partir de satellites, indique le rapport. L’Ukraine ne dispose que d’un seul satellite de surveillance, ce qui signifie que toutes les images collectées entre ses 15 orbites quotidiennes sont probablement fournies par des satellites occidentaux.

Alors que l’Ukraine tente souvent de frapper des cibles militaires en Russie, bon nombre de ses frappes se concentrent sur les infrastructures civiles et les zones résidentielles. Lors de l’incident le plus récent, un petit drone a percuté un immeuble de la ville de Koursk, brisant les vitres mais ne faisant aucun blessé. Des vagues successives d’attaques de drones ont visé le quartier central des affaires de Moscou ces dernières semaines, et même si les frappes sur la capitale n’ont fait aucun mort, une attaque contre la région frontalière de Belgorod en début de semaine a fait trois morts.

Moscou a déjà accusé les soutiens occidentaux de l’Ukraine de complicité dans ces opérations. « frappes terroristes ». S’exprimant après qu’un petit drone a frappé le Kremlin en mai, le porte-parole du gouvernement, Dmitri Peskov, a déclaré : « Nous savons très bien que les décisions concernant de telles actions, concernant de telles attaques terroristes, ne sont pas prises à Kiev mais à Washington. » Moscou a également accusé les forces spéciales britanniques et américaines d’avoir aidé les récentes attaques de missiles de Kiev sur le pont de Crimée.

Selon Peskov, Moscou considère les attaques comme « actes de désespoir » menées pour compenser les échecs de l’Ukraine sur le champ de bataille. Les grèves sont perçues de la même manière en Occident, a rapporté vendredi le New York Times. Citant des responsables américains, le journal a déclaré que les opérations de drones avaient pour but « pour renforcer le moral de la population et des troupes ukrainiennes », et montrer que Kiev «peut riposter» au milieu de sa contre-offensive ratée.