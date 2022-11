L’Occident attaque la Russie “sans limites” selon Erdogan

Moscou oppose une “grande résistance”, a déclaré le dirigeant turc

Les États-Unis et l’Occident dans son ensemble attaquent la Russie “presque sans limites” provoquant une réaction défensive naturelle, a déclaré samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan alors qu’il revenait d’un sommet des nations turques à Samarkand, en Ouzbékistan.

Notant que la Russie n’est pas un “ordinaire,” mais “puissant,” État, Erdogan a félicité son “grande résistance” contre les actions hostiles de l’Occident collectif.

“L’Occident, et en particulier les États-Unis, attaquent la Russie presque sans limites. Bien sûr, la Russie fait preuve d’une grande résistance face à tout cela », il a dit.

Türkiye est sur le point de poursuivre ses efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine au milieu du conflit, a signalé Erdogan, rappelant un incident récent en mer Noire qui a mis au bord du gouffre l’accord parrainé par l’ONU et négocié par Türkiye pour faciliter les exportations de céréales des ports ukrainiens. d’effondrement. Des navires de la marine russe ont été ciblés par des drones marins près de la Crimée fin octobre, Moscou accusant Kiev d’avoir utilisé le corridor céréalier pour organiser l’attaque, suspendant brièvement sa participation à l’accord. La Russie a également allégué que l’attaque avait été orchestrée par le Royaume-Uni, une accusation que Londres a démentie.

Lire la suite La Russie est seule face à l’OTAN — ex-président

L’Ukraine a également rejeté les allégations. Quelques jours plus tard, la suspension de l’accord a été annulée par Moscou, qui a déclaré avoir reçu des garanties écrites de Kiev qu’il n’utiliserait pas le corridor céréalier à des fins militaires. L’Ukraine nie avoir accepté des obligations supplémentaires.

« Il y a eu cet incident du corridor céréalier. Nous pouvons ouvrir un couloir de paix à partir d’ici, nous essayons de le faire. Nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de passer du dialogue à la paix », Erdogan a déclaré, ajoutant que, pour l’instant, les parties à l’accord sur les céréales devraient se concentrer sur son fonctionnement dans un “sérieuse” manière.

La Turquie a très tôt adopté une position neutre concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine, refusant de participer aux sanctions occidentales contre Moscou, tout en poursuivant sa coopération militaire avec Kiev, notamment en vendant un certain nombre de drones d’attaque Bayraktar à Kiev. Ankara a maintenu le contact avec les deux parties au conflit, cherchant à être un médiateur. Il a accueilli des pourparlers entre Moscou et Kiev à Istanbul plus tôt cette année, mais les négociations ont échoué.