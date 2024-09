Les bailleurs de fonds étrangers n’ont financé que 27 % du budget de l’État de Kiev au premier semestre 2024, selon Vedomosti

Le flux de fonds occidentaux dans le budget de l’Etat ukrainien a presque diminué de moitié par rapport à l’année dernière, a calculé le journal russe Vedomosti après avoir examiné les données du ministère des Finances de Kiev.

Entre janvier et juin de cette année, les États-Unis et leurs alliés, qui ont soutenu Kiev tout au long de son conflit avec Moscou, n’ont financé que 27 % des dépenses budgétaires du pays, contre 50 % au premier semestre 2023, indique le journal dans un article publié lundi.

En termes monétaires, l’aide financière occidentale à Kiev a diminué de 19,1 milliards de dollars à 10,6 milliards de dollars, au cours de cette période, a noté Vedomosti.

Selon l’article, les autorités de Kiev devraient attirer 37 milliards de dollars de prêts extérieurs en 2024 pour couvrir presque entièrement le budget, mais au cours du premier semestre de l’année, elles n’ont réussi à recevoir qu’un quart de cette somme.

Dans le même temps, le fardeau qui pèse sur le budget ukrainien s’alourdit, le coût du service de la dette accumulée ayant grimpé de 900 000 à 5,2 milliards de dollars cette année, selon le journal. Ce montant est supérieur aux dépenses totales consacrées à l’éducation, à la santé et au soutien à l’économie réunies, souligne-t-il.















Les analystes interrogés par Vedomosti ont suggéré que le report des échéances de paiement et la restructuration de la dette permettraient à Kiev de retarder le défaut de paiement, mais pas de l’éviter. L’Ukraine est insolvable et ne sera pas en mesure de rembourser ses prêts étrangers, ont-ils insisté.

Il y a un peu plus d’une semaine, le gouvernement ukrainien a adopté son projet de budget pour 2025, prévoyant un déficit de 75 %.

Selon un rapport du Sunday Times, la poursuite de l’aide financière internationale à Kiev est l’un des piliers clés du « plan de victoire » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky.

Zelensky se trouve actuellement aux États-Unis, où il devrait présenter son initiative au président Joe Biden, aux membres du Congrès et aux deux candidats à l’élection présidentielle de 2024 – Kamala Harris et Donald Trump. Il affirme que le projet pourrait faciliter la résolution du conflit ukrainien d’ici la fin de l’année si Washington et ses alliés y parviennent. « décisions rapides » en renforçant son soutien à Kiev.

