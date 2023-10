Défendre l’Ukraine mais pas la Palestine fait passer les États-Unis et leurs alliés pour des hypocrites, ont déclaré des responsables au média.

Les tentatives des États-Unis et de leurs alliés « présenter Moscou comme un paria mondial » ont été « empoisonné » par la précipitation à soutenir les représailles israéliennes contre le Hamas à Gaza, a rapporté mercredi le Financial Times, citant plus d’une douzaine de responsables.

« Nous avons définitivement perdu la bataille dans les pays du Sud » » aurait déclaré un haut diplomate du G7. « Tout le travail que nous avons accompli avec les pays du Sud [over Ukraine] a été perdu… Oubliez les règles, oubliez l’ordre mondial. Ils ne nous écouteront plus jamais.

« Ce que nous avons dit à propos de l’Ukraine doit s’appliquer à Gaza. Sinon, nous perdons toute notre crédibilité. a ajouté le responsable. « Les Brésiliens, les Sud-Africains, les Indonésiens : pourquoi devraient-ils croire ce que nous disons sur les droits de l’homme ?

Les nations occidentales ont présenté le conflit ukrainien comme un acte de « agression non provoquée » et a fustigé Moscou pour les souffrances des civils ukrainiens.

Ces mêmes pays semblaient réticents à conditionner leur soutien à Israël à la retenue, à la suite de l’incursion meurtrière du groupe militant palestinien Hamas ce mois-ci. Israël a coupé les approvisionnements essentiels à Gaza et l’a soumis à d’intenses bombardements.















« Si vous qualifiez de crime de guerre la coupure d’eau, de nourriture et d’électricité en Ukraine, alors vous devriez dire la même chose à propos de Gaza. » » a déclaré un responsable arabe au journal, expliquant le manque apparent de cohérence.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a été confronté à ce problème sur CNN. L’animateur Jack Tapper a souligné que « les civils sont des civils » quel que soit leur lieu de résidence. Le responsable a refusé de dire si Washington faisait pression sur Israël pour qu’il autorise l’entrée de fournitures à Gaza.

Selon le Huffington Post, le Département d’État américain a demandé la semaine dernière aux diplomates de haut niveau travaillant au Moyen-Orient de ne pas utiliser trois expressions spécifiques concernant le conflit israélo-palestinien : « désescalade/cessez-le-feu » « fin à la violence/à l’effusion de sang » et « rétablir le calme ».

Cette semaine, un projet de résolution proposé par la Russie dénonçant la violence contre les civils et appelant à un cessez-le-feu a été rejeté par le Conseil de sécurité de l’ONU. Une autre proposition soumise par le Brésil a ensuite été rejetée par les États-Unis, après que 12 membres ont voté en sa faveur.

EN SAVOIR PLUS:

L’Occident a pris le Conseil de sécurité de l’ONU en « otage » – Moscou

La Russie s’est abstenue sur la deuxième proposition, après le rejet de son amendement visant à inclure un appel à une trêve.

« Vous, chers collègues, proposerez certainement une justification formelle en invoquant un « langage déséquilibré », mais à ce stade, cela semblerait pathétique. Vous avez fait votre choix. » L’envoyé de Moscou, Vassily Nebenzia, a évoqué la non-inclusion de cette formulation.