Les habitants de ces régions commencent à valoriser leurs propres ressources naturelles et de développement, affirme Purnima Anand

L’Occident a plus de mal à rivaliser avec les pays asiatiques et africains car les habitants de ces régions commencent à comprendre la valeur de leurs propres ressources naturelles, a déclaré jeudi le président du forum international BRICS, Purnima Anand, dans une interview à RT. .

Anand a fait valoir que pendant longtemps, les nations occidentales avaient tenté d’établir la suprématie du dollar américain en exploitant les ressources humaines et naturelles d’autres pays et continents. Cependant, a-t-elle noté, à mesure que le niveau d’éducation augmente, les peuples d’Asie, d’Afrique et d’autres régions commencent à comprendre la valeur de leurs propres ressources naturelles et leur propre potentiel de développement, et commencent maintenant à concurrencer l’Europe.

“La concurrence en Europe qu’ils avaient entre les pays européens se dirige maintenant vers d’autres continents et d’autres pays”, a déclaré Anand, affirmant que l’UE commençait à perdre de sa compétitivité.

Lire la suite Fyodor Lukyanov: Pourquoi l’Occident n’a pas réussi à convaincre le reste du monde de soutenir sa confrontation avec la Russie

Selon elle, les pays des BRICS – une alliance qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – progressent et il est “grand temps” ils peuvent démontrer leurs politiques de développement.

Le président du forum international a également souligné comment le groupe BRICS a joué un rôle “rôle très important” pendant la pandémie de Covid-19, ajoutant que, maintenant, au milieu du conflit en Ukraine, les nations BRICS sont “essayer de faire l’équilibre.”

Au sujet de l’Ukraine, Anand a noté comment la situation a entraîné des conséquences désastreuses pour les populations du monde entier et comment les sanctions imposées par l’Occident contre la Russie se sont retournées contre lui.

“Les sanctions américaines contre la Russie gâchent toutes les règles traditionnelles du commerce dans le monde entier”, a-t-elle déclaré, soulignant que la Russie ne faisait pas seulement du commerce avec l’Europe, mais avec de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.

“Lorsque les sanctions ont commencé, le monde entier a souffert […] parce que tous les systèmes de transport et de logistique viennent de s’arrêter », dit-elle.

Anand a insisté sur le fait que les sanctions américaines contre la Russie doivent être réexaminées de toute urgence et que le conflit en Ukraine ne sera jamais résolu à moins que les États-Unis et l’OTAN ne le prennent. “sérieusement.”

Lire la suite Le géant allemand de l’énergie demande un renflouement du gouvernement

Elle a également mentionné que l’UE a du mal à s’adapter à l’évolution du paysage politique en raison de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis pour ses politiques. L’UE a toujours eu “problèmes de démocratie interne” et l’inflation est depuis longtemps un problème pour le syndicat, a observé Anand, ajoutant que le conflit en Ukraine a considérablement exacerbé ces problèmes.

Pour résoudre ces problèmes, l’UE adopte des politiques soutenues par les États-Unis, qui, selon Anand, ne peuvent pas fonctionner car différents pays nécessitent des approches différentes.

“Chaque pays ne peut pas être le même, tous les problèmes des gens ne peuvent pas être les mêmes” a-t-elle insisté, ajoutant que l’Europe a toujours pensé que ce qu’elle décide et fait est “pour le monde entier”. “Mais ce n’est pas vrai,” Anand a déclaré, ajoutant que l’Occident devrait vraiment comprendre à quels problèmes les gens sont confrontés dans le monde et ce qui peut être fait pour les aider.

Elle a déclaré que les politiques que l’UE a adoptées jusqu’à présent ont abouti à “des résultats qui ne sont pas en faveur du peuple”, notant que les gens du bloc souffrent alors que les prix de tout, du gaz au coût général de la vie, augmentent.