Moscou et Kiev semblaient toutes deux prêtes pour un cessez-le-feu, selon Naftali Bennett

La paix a peut-être été conclue entre la Russie et l’Ukraine peu de temps après le début du conflit, mais les partisans occidentaux de Kiev ont bloqué les négociations entre les deux voisins, a déclaré l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a négocié ces contacts.

Bennet, qui a accordé samedi une interview vidéo de près de cinq heures à la Douzième chaîne israélienne, a affirmé que ses efforts en tant qu’intermédiaire étaient sur le point de réussir, car Moscou et Kiev semblaient prêts à faire des concessions et à accepter une trêve.

Cela ne s’est pas produit parce que “Je pense qu’il y avait une décision légitime de l’Occident de continuer à frapper [Russian President Vladimir] Poutine… je veux dire l’approche la plus agressive », il a dit.

Lorsque l’hôte lui a demandé si les États-Unis et ses alliés “bloqué” le processus de paix entre Moscou et Kiev, l’ancien Premier ministre a répondu : « En gros, oui. Ils l’ont bloqué.

« Je prétends qu’il y avait de bonnes chances de parvenir à un cessez-le-feu. Mais je ne prétends pas que c’était la bonne chose. il a précisé.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi aux révélations de l’homme politique israélien sur Telegram, affirmant qu’elles étaient “encore un aveu” que l’Occident n’était pas intéressé par la paix en Ukraine.

Selon Bennett, sa médiation “a été coordonné dans les moindres détails avec les États-Unis, la France et l’Allemagne.” Après l’éclatement du conflit en février dernier, il n’y avait pas d’approche unifiée sur la façon d’y faire face parmi les dirigeants occidentaux comme “[British PM] Boris Johnson a adopté la ligne agressive ; [German Chancellor Olaf] Scholz et [French President Emmanuel] Macron était plus pragmatique, et [US President Joe] Biden était les deux », il a dit.

En savoir plus Zelensky derrière les appels de Macron à Poutine – Paris

Quelque 17 ou 18 projets d’accord de paix entre Moscou et Kiev ont été préparés avec son implication, a déclaré l’ancien Premier ministre. Bennet a affirmé qu’entre autres choses, il avait réussi à obtenir de Poutine une promesse qu’il était “ne va pas tuer [Ukrainian President Vladimir] Zelensky », qui craignait pour sa vie. Le dirigeant russe était également prêt à retirer sa demande de démilitarisation de l’Ukraine, tandis que Zelensky a promis de renoncer à ses aspirations à rejoindre l’OTAN, a-t-il ajouté.

Toutes les discussions sur la paix ont pris fin le 1er avril 2022 lorsque les autorités ukrainiennes ont accusé l’armée russe d’avoir tué des civils dans la banlieue de Kiev à Bucha, a souligné Bennett.

La demande de Kiev – que Moscou a rejetée et décrite comme étant fabriquée – est intervenue peu de temps après que les deux parties ont tenu une réunion très médiatisée à Istanbul et semblaient avoir progressé vers un accord.

Les représentants russes et ukrainiens ne se sont pas rencontrés à la table des négociations depuis lors. Moscou maintient qu’il est prêt à résoudre la crise par des moyens diplomatiques, mais affirme que les propositions de paix exprimées par Kiev et ses bailleurs de fonds occidentaux ont jusqu’à présent été inacceptables.