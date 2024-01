L’occasion manquée de Haley : l’Iowa ralentit son entrée dans le New Hampshire

« La question qui se pose aux Américains est désormais très claire : voulez-vous toujours la même chose ou voulez-vous une nouvelle génération de dirigeants conservateurs ? » a-t-elle demandé, suscitant de vifs applaudissements et des chants de « Nikki, Nikki ». « Notre campagne est le dernier espoir de mettre fin au cauchemar Trump-Biden. »

Pourtant, le décompte final de Mme Haley dans l’Iowa a très probablement insufflé une nouvelle vie à la campagne de son rival, le gouverneur Ron DeSantis de Floride, et a indiqué que, malgré tout l’enthousiasme autour de sa campagne au cours des dernières semaines, son discours a peut-être été limité. appel auprès des Républicains.

Avec plus de 95 pour cent des circonscriptions ayant fait rapport lundi soir, Mme Haley avait 19 pour cent des voix, M. Trump 51 pour cent et M. DeSantis 21 pour cent. Vivek Ramaswamy, un entrepreneur technologique et nouveau venu en politique qui a parcouru l’État sans relâche dans le cadre d’une offre largement autofinancée, est arrivé quatrième, avec 7,7 %, puis a abandonné et a soutenu M. Trump.

Les alliés de Mme Haley ont projeté lundi d’être convaincus qu’elle se dirigeait vers un territoire plus favorable dans le New Hampshire, où elle espère transformer la course en un face-à-face contre M. Trump. Les républicains de l’État sont plus modérés et moins religieux, et les indépendants peuvent voter aux primaires, autant de facteurs qui peuvent jouer à l’avantage de Mme Haley.

« Le New Hampshire et l’Iowa sont deux États très différents », a déclaré Kimberly Rice, coprésidente de sa campagne dans le New Hampshire.