Locations à court terme : la Colombie-Britannique adopte une nouvelle législation

La nouvelle législation de la Colombie-Britannique sur les locations à court terme triplera les amendes imposées aux hôtes qui enfreignent les règles et imposera un certain nombre de nouvelles exigences aux exploitants dans le but de ramener les logements sur le marché à long terme.

Le premier ministre David Eby et le ministre du Logement Ravi Kahlon ont annoncé lundi la loi sur l’hébergement à court terme.

« Il ne fait aucun doute qu’en Colombie-Britannique, les locations à court terme sont devenues incontrôlables », a déclaré Eby lors d’une conférence de presse après le dépôt du projet de loi, ajoutant que le projet de loi cherchait à sévir contre les opérateurs à but lucratif.

« Des milliers de logements qui étaient autrefois disponibles à l’achat ou à la location sont désormais hors du marché et les personnes à la recherche d’un logement décent sont plus que jamais en difficulté », a-t-il poursuivi.

Dans un marché de location à long terme caractérisé par des prix exorbitants et des taux d’inoccupation extrêmement faibles, la province estime qu’il y a actuellement 28 000 locations à court terme en activité dans les communautés de la Colombie-Britannique. Un pourcentage important d’entre elles, selon la province, sont gérées par des locataires. des opérateurs à but lucratif et non des personnes qui louent leur propre maison ou propriété de vacances. Selon la province, près de la moitié ne sont pas conformes aux règlements municipaux existants.

« Nous prenons des mesures énergiques pour réprimer les abus sur le marché de la location à court terme », a déclaré Eby aux journalistes.

La première partie de la nouvelle législation verra une augmentation significative des amendes pour les opérateurs illégaux. La pénalité passera de 1 000 $ par infraction et par jour à 3 000 $. En outre, les districts régionaux – qui n’ont actuellement pas le pouvoir d’accorder des licences ou de réglementer les entreprises – seront autorisés à délivrer des licences et à réglementer les locations à court terme.

D’ici mai 2024, la province imposera une exigence de résidence principale pour les locations à court terme, ce qui signifie que les gens ne pourront louer que la maison dans laquelle ils vivent pendant la majeure partie de l’année. La location d’un appartement secondaire au sein d’une résidence principale sera également autorisée.

« Les locations à court terme dans des résidences non principales partout dans la province privent les habitants de la Colombie-Britannique de leur logement », indique une présentation de la province.

« Des maisons entières sont utilisées comme locations à court terme alors qu’elles pourraient être mises sur le marché de la location à long terme ou vendues »

La règle de résidence principale s’appliquera aux communautés de plus de 10 000 habitants, mais les municipalités de villégiature comme Whistler, Tofino et Osoyoos en seront exemptées. Les villes ayant un taux d’inoccupation supérieur à trois pour cent, considéré comme sain, peuvent demander une exemption de cette exigence.

Un autre changement qui entrera en vigueur en mai 2024 est l’obligation d’afficher les numéros de licence commerciale municipale sur les annonces de location sur des plateformes comme Airbnb et VRBO. Les inscriptions sans ces informations, selon la province, devront être supprimées.

D’ici l’été 2024, les plateformes de location à court terme devront partager des données avec la province, y compris des informations sur les hôtes.

« La province pourra ensuite partager ces informations avec les gouvernements locaux pour soutenir une approche plus intégrée de la réglementation et de l’application des règles provinciales », indique la présentation de la province, ajoutant qu’aucune information privée ne sera divulguée publiquement.

D’ici la fin de 2024, un registre provincial sera opérationnel. Les opérateurs de location à court terme devront s’inscrire et les annonces non conformes seront supprimées des plateformes. Cette exigence d’enregistrement sera complétée par une équipe provinciale de conformité et d’application de la loi.

« Alors que le nombre d’annonces de location à court terme continue d’augmenter en Colombie-Britannique, les gens en paient le prix. Les loyers grimpent en flèche et les gens ne parviennent pas à trouver un logement abordable », a déclaré Kahlon.

« C’est pourquoi nous agissons ici aujourd’hui. Il s’agit d’un projet de loi important. »

Une étude récente a montré que les locations à court terme en Colombie-Britannique faisaient monter les prix sur le marché à long terme jusqu’à 20 pour cent dans les communautés de la province et a recommandé une approche de réglementation à l’échelle de la province.

La législation, ont expliqué Eby et Kahlon, constitue un plancher et non un plafond. Les municipalités et les districts régionaux peuvent imposer des sanctions plus sévères ou des règles supplémentaires s’ils le jugent opportun. Les juridictions exemptées peuvent également adhérer si elles le souhaitent.

L’objectif de la législation, selon la province, n’est pas de punir ou de dissuader les personnes qui utilisent des locations à court terme pour les vacances ou celles qui utilisent les plateformes pour gagner un peu d’argent supplémentaire.

« Ceux d’entre vous qui louent des dizaines de logements à court terme pour réaliser d’énormes profits tout en privant les gens de leur logement, vous devriez probablement penser à un nouveau programme de profit dans un avenir très proche », a déclaré Kahlon.

« Si vous êtes un investisseur et que vous achetez trois, quatre ou cinq maisons et que vous utilisez des locations à court terme pour créer de la richesse, le message ici est que cela n’est plus autorisé », a déclaré Eby.

« Nous disons que nous avons besoin de ces maisons pour les gens. »

Airbnb, dans un communiqué, a déclaré que la législation n’atténuerait pas la crise du logement mais qu’elle retirerait de l’argent des poches des gens, gonflerait le coût de l’hébergement pour les visiteurs et diminuerait les revenus du tourisme.

« Nous espérons que le gouvernement de la Colombie-Britannique adoptera une réglementation plus sensée et écoutera les nombreux résidents – hôtes, voyageurs et entreprises – qui seront touchés par les règles proposées », a écrit un porte-parole dans un courriel.