Location appartement prêt à monter à Rutland

Troika Developments de Kelowna a commencé les travaux sur un immeuble d’appartements locatifs à Rutland.

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu sur le chantier, Dougall Road North et McIntosh Road, le 4 juillet.

La co-PDG de Troika et députée de Kelowna-Mission, Renee Merrifield, a déclaré que le projet représente plus que de simples logements, ajoutant que Rutland est une région à fort potentiel.

« Nous avons besoin de plus de logements dans cette zone pour notre aéroport, notre université, notre secteur industriel, notre secteur commercial, seuls ces quatre représentent 15 000 emplois. »

En fin de compte, Kelowna a besoin de logements abordables pour que les gens puissent prospérer, a-t-elle ajouté.

« Il s’agit de construire des logements où les gens peuvent vivre, travailler et se divertir. Cela fait partie de la vision de Troika de bâtir des collectivités durables.

Le maire adjoint de Kelowna, Mohini Singh, a déclaré que le projet coche les cases de deux priorités du conseil.

« Nous sommes préoccupés par l’abordabilité du logement et le transport », a-t-elle déclaré, notant que le Rutland Transit Exchange se trouve à proximité.

« C’est un grand pas en avant et cela nous aidera à relever le défi du logement ici à Kelowna.

Troika Developments construit un complexe d’appartements locatifs de six étages et de 83 logements à l’angle de Dougall Road North et de McIntosh Road. (Gary Barnes/Capital News)

CorWest Builders de Kelowna est le chef de file du développement et utilisera pour la première fois des pratiques de construction durables afin de minimiser l’impact sur la communauté pendant la construction.

« Nous allons préfabriquer une bonne partie de l’enveloppe du bâtiment hors site, ce qui réduira l’impact sonore sur la communauté », a déclaré Will Monforton, chef de projet.

L’immeuble de six étages offrira 83 logements locatifs.

Rendu conceptuel d’un complexe d’appartements locatifs de six étages et de 83 unités en cours de construction par Troika Developments au coin de Dougall Road North et McIntosh Road. (Contribué)

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordablePromoteursdéveloppementLogementCrise du logementCrise du logementKelowna