Local Venturing Crew collectant des fonds pour les cérémonies de dépôt de couronnes à Elburn, Blackberry Twp. cimetières – Shaw Local

Boy Scouts of America Venturing Crew 413 s’associe à Wreaths Across America pour collecter des fonds pour les couronnes qui seront placées sur les tombes des anciens combattants aux cimetières Blackberry Township et St. Gall à Elburn le samedi 17 décembre pour la Journée nationale des couronnes à travers l’Amérique.

Selon un communiqué de presse, l’objectif est de sensibiliser et de sponsoriser suffisamment pour permettre de placer des couronnes sur plus de 350 pierres tombales.

L’équipage 413 et l’American Legion Post 630 organiseront un déjeuner à l’American Legion Hall, 112 N. Main St., Elburn, après des visites au cimetière de Saint-Gall à 8h45 et au cimetière de Blackberry Township à 10h15. des produits d’hygiène personnelle sont collectés lors de la cérémonie et du déjeuner pour les anciens combattants à Edward Hines VA.

L’événement est ouvert au public. Tous les anciens combattants, les militaires en service actif et leurs familles, ainsi que les résidents locaux, sont invités à assister et à en savoir plus sur la mission d’un an de Wreaths Across America consistant à se souvenir, honorer, enseigner, indique le communiqué.

Chaque parrainage de couronne coûte 15 $, dont 5 $ vont au groupe de parrainage local. Si vous souhaitez faire du bénévolat ou parrainer une couronne, veuillez visiter Wreaths Across America’s site Internet.