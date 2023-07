L’OCA accorde du temps à l’IOA jusqu’au 22 juillet pour envoyer les noms des lutteurs pour les Jeux asiatiques

Prolongeant le délai d’une semaine, le Conseil olympique d’Asie (OCA) a accordé samedi à l’IOA du temps jusqu’au 22 juillet pour envoyer les inscriptions des lutteurs indiens aux organisateurs des Jeux asiatiques alors même que l’organisme sportif suprême du pays avait demandé du temps jusqu’au 5 août. .

L’OCA a, par ailleurs, fixé au 15 juillet la date limite pour que toutes les nations envoient les inscriptions des athlètes par noms pour les Jeux, qui devraient commencer dans la ville chinoise de Hangzhou le 23 septembre.

La prolongation d’une semaine a été accordée par l’OCA dans des « circonstances exceptionnelles » après que les hauts gradés de l’Association olympique indienne, dont le président PT Usha, le vice-président principal Ajay Patel et le co-secrétaire Kalyan Chaubey, aient assisté à l’assemblée générale de l’OCA à Bangkok.

« Les responsables de l’IOA ont fait de leur mieux, mais l’OCA a accordé une prolongation d’une semaine et cela aussi, selon eux (OCA), était accordé dans des circonstances exceptionnelles. Donc, c’est la finale et nous devons envoyer les noms de nos lutteurs d’ici le 22 juillet », a déclaré à PTI une source proche du comité ad hoc de l’IOA.

« Ils (OCA) ne veulent pas faire quelque chose d’exceptionnel pour l’Inde uniquement. Donc, une nouvelle prolongation n’est pas possible, ce (22 juillet) est la finale », a ajouté la source.

Usha avait écrit à l’OCA jeudi pour prolonger le délai afin qu’il puisse donner aux six lutteurs protestataires, dont Vinesh Phogat, Bajrang Punia et Sakshi Malik, suffisamment de temps pour se préparer aux épreuves des Jeux asiatiques et du Championnat du monde.

Avant, la nouvelle demande d’Usha, l’IOA avait demandé à l’OCA de lui permettre de tenir des procès avant le 10 août.

Une énorme controverse avait éclaté lorsque le panel ad hoc de l’IOA a exempté les six lutteurs protestataires des premiers essais des Jeux asiatiques.

Les six lutteurs ont été informés qu’ils devront affronter les vainqueurs des épreuves dans une compétition en un combat pour se qualifier pour les Jeux, une décision qui a été dénoncée par d’autres lutteurs, leurs entraîneurs et leurs parents.

Il reste à voir si IOA s’en tient au procès en deux étapes et distribue la faveur à six lutteurs protestataires, dont Sangeeta Phogat, l’épouse de Bajrang Punia, Satyawart Kadian, le mari de Sakshi Malik et Jitender Kinha, ou demande à tous prétendants à concourir dans une seule épreuve.

« Les deux entraîneurs du panel ad hoc, Gian Singh et Ashok Garg, agissent comme des agents des six lutteurs protestataires. Ils ont informé le panel qu’il doit organiser des essais en deux étapes et si les vainqueurs des essais initiaux refusent de concourir contre les six lutteurs, alors leurs noms devraient être retirés de la liste », a déclaré un arbitre, qui a assisté à la réunion de jeudi de la panneau.

« Tout le monde a protesté contre cette suggestion. Pourquoi ces lutteurs devraient-ils recevoir une quelconque faveur ? Il faut que ce soit un procès équitable. Si IOA discrimine, alors les parents, les entraîneurs des lutteurs prendront la route et protesteront contre la discrimination.

«Vous devez savoir, dont les instructions, ces deux entraîneurs suivent. Parfois, ils disent que c’est quelqu’un d’en haut qui dicte les messages au panel ad hoc », a déclaré l’arbitre, qui n’a pas souhaité être nommé.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)