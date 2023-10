L’OC des Panthers, Thomas Brown, a sa chance avec Bryce Young : peut-il faire rouler la recrue ?

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Lorsqu’il a interviewé les Panthers de la Caroline en janvier, l’un des derniers arrêts de Thomas Brown a été avec le directeur général Scott Fitterer et le directeur général adjoint Dan Morgan. Parmi leurs questions : comment Brown a-t-il classé la classe de quarts de cette année ?

Brown leur a dit qu’il avait Bryce Young de l’Alabama au sommet de son conseil d’administration.

Neuf mois plus tard, Brown appellera à jouer pour le quart-arrière qu’il avait classé au-dessus de CJ Stroud, Anthony Richardson et tous les autres passeurs du repêchage de 2023.

« Nous allons faire un très bon travail en travaillant ensemble », a déclaré Brown mardi, « et mettre un bon produit sur le terrain. »

Un jour après que l’entraîneur des Panthers, Frank Reich, a confié les fonctions de responsable du jeu à son coordonnateur offensif de 37 ans, Brown a déclaré qu’il lui appartiendrait d’améliorer les performances de chaque joueur offensif.

Mais tout comme Reich est inextricablement lié à Young, le sort de Brown sera également étroitement lié à un joueur qui a connu un démarrage lent après que les Panthers l’aient repêché n ° 1.

« Pour Thomas et Bryce, franchir cette étape ensemble, c’est une grosse affaire. Mettre un coordinateur, un appelant et un quart-arrière sur la même longueur d’onde », a déclaré Reich. « Vraiment, c’est un voyage ensemble. Vous développez un lien et une proximité qui sont vraiment importants dans le processus.

Le processus s’est poursuivi lundi après-midi lorsque Brown s’est assis avec Young dans l’une des salles de réunion du stade Bank of America, un étage en dessous où Brown a interviewé Fitterer et Morgan.

Brown, l’ancien assistant des Rams de Los Angeles, a fait savoir à Young ce qu’il pouvait attendre de lui dans son nouveau rôle. Mais Brown voulait aussi savoir ce que Young attendait de lui.

Ce n’était pas la première fois que les deux hommes se réunissaient pour parler football. Lorsque Brown installait l’offensive – une tâche que Reich lui avait confiée dans le cadre du plan de succession – il a rencontré Young individuellement. Young a déclaré que Brown avait décomposé les jeux d’une manière qui allait au-delà des X et des O.

« Évidemment, à ce moment-là, j’essaie de mémoriser des choses et de comprendre comment on les appelle. Mais lorsque nous avons fait cela, il a pris le temps non seulement de dire comment cela s’appelait et quel était son nom, mais aussi pourquoi nous le faisions. Sur quoi les choses sont construites, la raison des appels de jeu, quand les attendre », a déclaré Young.

« Et c’est quelque chose que tous les appelants ne font pas, ni tous les entraîneurs. Parfois, c’est juste : « Tu sais quoi, mémorise ceci, va ici et là et je m’occupe du reste ». Mais ce qui le remarquait vraiment, c’était sa capacité à élaborer et à expliquer le pourquoi des choses, son processus de pensée.

Brown est l’un des trois coordonnateurs offensifs noirs qui appellent des jeux dans la NFL, avec Eric Bieniemy des Commanders de Washington et Brian Johnson des Eagles de Philadelphie. Brown a déclaré qu’il avait l’opportunité d’aider les Panthers à réussir tout en ouvrant les portes à d’autres entraîneurs issus de minorités.

Brown, l’ancien porteur de ballon de Géorgie qui a passé trois ans dans l’équipe des Rams de Sean McVay, était un candidat idéal comme entraîneur lors du dernier cycle d’embauche. Il a passé un entretien pour le poste vacant d’entraîneur-chef des Texans de Houston, ainsi que pour cinq postes de coordonnateur offensif. Brown a interviewé les Dolphins de Miami en 2022 avant d’embaucher Mike McDaniel comme entraîneur-chef.

On a demandé à Brown s’il pourrait nuire à ses chances de devenir entraîneur-chef s’il ne parvenait pas à redresser une attaque classée dans le tiers inférieur de la ligue dans toutes les catégories statistiques majeures.

« Je n’ai jamais vécu de cette façon », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de récompense sans risque. Cela vient avec ce métier. J’ai été construit et élevé de cette façon parce que j’ai été élevé par des combattants. Mes parents sont tous deux des combattants. Donc je ne recule devant rien (ni) personne. »

Thomas Brown, qui devient le troisième coordonnateur offensif noir à appeler des jeux, dit qu’il veut bien faire pour rendre les Panthers meilleurs, mais aussi contribuer à créer des opportunités pour les entraîneurs des minorités. pic.twitter.com/KEMCtnSEln – Joe Personne (@josephperson) 17 octobre 2023

Brown a déclaré que ses parents sont passés de « débuts modestes dans la campagne du Mississippi » pour devenir éducateurs à Tucker, en Géorgie – sa mère en tant que professeur d’études sociales et son père évêque dans une église épiscopale méthodiste chrétienne qui a enseigné à d’autres pasteurs.

Brown envisageait une carrière dans les affaires après un bref passage dans la NFL avant de prendre un poste dans la salle de musculation de Géorgie en 2011. Cela a finalement conduit à un poste à Los Angeles, où Brown était célèbre pour se lancer dans des exercices ou sprinter avec l’un de ses dos lorsqu’ils interrompre une longue course.

«Je me suis beaucoup calmé. Avant, je courais beaucoup plus. J’étais à l’entraînement des joueurs de course », a déclaré Brown. « Une partie de cet âge vous rattrape. J’ai tiré quelques ischio-jambiers et j’ai fait éclater un tendon d’Achille. J’ai juste dit qu’il valait probablement mieux que je ralentisse.

Mais McVay, qui a joué contre Brown alors qu’ils étaient tous deux au lycée à Atlanta, n’adhère pas au récit du ralentissement.

« Il est toujours un G qui pourrait probablement encore prendre quelques courses et être capable de baisser ses coussinets et de finir en force », a déclaré McVay, qui a quatre mois de plus que Brown. « C’est un compétiteur. Il est toujours secoué. Je suis sûr qu’il jetterait des poids dans la salle de musculation.

Les Panthers ont déjà intégré les concepts de certains Rams – mouvements, changements, changements de groupes de personnel – avec ce que Reich avait dirigé à Indianapolis. Et même si Brown respecte McVay, il n’est pas intéressé à être un clone.

«C’est l’un des esprits les meilleurs et les plus brillants dont j’ai jamais fait partie. Mais nous sommes différents », a déclaré Brown. « Donc, la façon dont nous voyons le jeu et activons le jeu sera également différente. »

La direction que prendra Brown à partir d’ici pourrait dépendre de son travail avec Young, qui est le 28e passeur de la NFL mais qui vient de remporter un bon match contre les Dolphins de Miami.

« Je pense que la semaine dernière a été de loin la meilleure qu’il ait jamais été », a déclaré Brown à propos du premier match sans turnover de Young. « Cela va être le fondement de qui il est, ce qui est excitant d’être là et de voir. »

Il n’y a pas eu de quoi s’enthousiasmer concernant l’offensive des Panthers au cours des six premiers matchs. Brown, fils de combattants, a la chance de le changer.

(Photos de Bryce Young et Thomas Brown : Getty Images)

