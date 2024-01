L’OC des Eagles, Brian Johnson, ne reviendra pas en 2024 – NBC Sports Philadelphia

Le coordinateur offensif des Eagles, Brian Johnson, ne reviendra pas pour la saison 2024, a confirmé une source de la ligue à John Clark de NBC Sports Philadelphia.

JAKIB Sports’ Derrick Gunn et le Enquêteur de Philadelphiec’est Jeff McLane a annoncé la nouvelle pour la première fois.

Les Eagles quittent également Sean Desai et Matt Patricia, qui se sont partagés les tâches de coordonnateur défensif tout au long de la décevante saison 2023. Et maintenant, ils quittent également Johnson.

Cela signifie que les Eagles remplaceront leurs deux meilleurs coordinateurs pour la saison 2024.

Johnson, 36 ans, n’a passé qu’une seule saison en tant que coordinateur offensif des Eagles, en remplacement de Shane Steichen, qui a été embauché comme entraîneur-chef des Colts après le Super Bowl. Johnson avait auparavant été l’entraîneur des quarts des Eagles pendant deux saisons. Il a ensuite été remplacé par l’entraîneur adjoint des quarts Alex Tanney en 2023.

Il ne fait aucun doute que l’offensive des Eagles a fait un pas dans la mauvaise direction la saison dernière. Et il y avait clairement un décalage entre l’entraîneur-chef Nick Sirianni, Johnson et le quart-arrière Jalen Hurts. Les Eagles ont techniquement terminé avec une attaque dans le top 10, mais c’était loin d’être l’élite. Et après avoir renvoyé 9 des 11 partants de ce côté du ballon d’une équipe du Super Bowl, les attentes étaient élevées et les Eagles n’ont pas été à la hauteur.

Un an après que les Eagles aient terminé troisièmes pour les points et les verges, ils étaient tombés aux 7e et 8e places dans ces catégories en 2023. Et cela ne fait qu’effleurer la surface de l’inefficacité parfois de l’offensive cette saison.

Même si les Eagles remplacent Johnson, il a été candidat à l’entraîneur-chef ce cycle. Johnson a interviewé pour les emplois des Titans et des Falcons. Même si le poste des Titans est comblé, le poste des Falcons reste ouvert. Si Johnson avait été embauché comme entraîneur-chef, les Eagles auraient reçu deux choix compensatoires de troisième ronde en raison d’une règle de la NFL visant à promouvoir le développement des candidats issus de minorités. Mais maintenant, Johnson va simplement être licencié.

Avant de rejoindre les Eagles en 2021, Johnson était le coordinateur offensif en Floride et a auparavant travaillé à Houston, dans l’État du Mississippi et dans l’Utah. Avant d’embaucher Johnson comme entraîneur des quarts, Sirianni ne le connaissait pas. Mais Johnson connaît Hurts depuis que Hurts est enfant.

Même si les difficultés de l’offensive ne concernaient clairement pas uniquement Johnson, il a reçu de nombreuses critiques publiques, contre lesquelles Sirianni a riposté en décembre.

“Ne vous y trompez pas, cette attaque est menée exactement de la même manière que l’année dernière et l’année précédente”, a déclaré Sirianni le 20 décembre. “Cette attaque est mon attaque. C’est mon offense. Et donc les critiques sur l’offensive, je pense, reviennent injustement à Brian. Brian appelle les pièces. Cela revient injustement à Brian. La critique offensive devrait venir à moi. Parce que c’est mon offense.

Même si Sirianni a déclaré qu’il méritait d’être critiqué pour son attaque, il devrait revenir en 2024. Alors que le sort de l’entraîneur-chef était en suspens depuis environ une semaine, les Eagles ont prévu une conférence de presse de fin d’année avec Sirianni et le directeur général Howie. Roseman pour mercredi, indiquant son retour.

Il est clair que Sirianni a la possibilité d’aider à embaucher un nouveau personnel dans l’espoir que les Eagles puissent remettre les choses sur les rails en 2024.

