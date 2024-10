L’OC Alex Van Pelt commente la montée de Kayshon Boutte sur la carte de profondeur WR

Le coordinateur offensif des New England Patriots, Alex Van Pelt, a fait l’éloge du joueur large Kayshon Boutte lors de sa rencontre avec les membres des médias jeudi matin.

Boutte a joué un rôle plus important en attaque cette saison. Au total, il a enregistré sept attrapés pour 106 verges et un touché.

Le touché a eu lieu dimanche dernier contre les Texans de Houston, et c’était jusqu’à présent le meilleur match de la saison pour lui. Il a réussi trois attrapés pour 59 verges et un touché de 40 verges. Le large a réalisé en moyenne 19,7 verges par prise au cours du processus.

Van Pelt a remarqué la progression de Boutte depuis le début de l’été. Il est passé d’un joueur en rotation à un titulaire potentiel.

« Alors qu’il continuait à travailler, la chose la plus importante avec Boutte était la façon dont il abordait l’entraînement. Il a vraiment mis son casque de sécurité et a fait un excellent travail », a déclaré Van Pelt, via Mike Kadlick de CLNS Media.

Van Pelt a ajouté : « Je suis très fier de lui pour sa persévérance. »

Il y a une chance que le rôle de Boutte s’étende encore plus s’il s’appuie sur sa performance contre les Texans et continue de jouer contre les Jaguars de Jacksonville à Londres dimanche.