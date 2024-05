L’obtention du diplôme de sa fille disparue au milieu des nouvelles du grand jury, Diddy a également manqué le bal

Diddy il manque quelques étapes clés pour ses enfants alors que ses problèmes juridiques s’accumulent – et cette semaine, il sera MIA pour le dernier, impliquant sa fille de 17 ans Chance .

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ… Chance est sur le point de mettre sa casquette et sa robe jeudi pour l’obtention de son diplôme de l’école Sierra Canyon ici dans la région de Los Angeles – et même si on nous dit que d’autres membres de la famille arrivent par avion pour la cérémonie, son père ne sera pas présent.