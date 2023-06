L’obtention du diplôme de Greta Thunberg met fin à une série de grèves étudiantes pour le climat

Thunberg, 20 ans, est devenue une icône du mouvement des jeunes pour le climat après sa première grève scolaire en août 2018 devant le parlement suédois. Elle a déclenché un mouvement de protestation international, surnommé Fridays for Future, par lequel les étudiants choisissent de quitter la classe pour participer à des manifestations, visant à alerter les gens et à faire pression pour un changement politique qui entraînera une action climatique.

L’avocate du climat Greta Thunberg a obtenu son diplôme d’études secondaires vendredi. De manière fidèle, elle a marqué la journée avec sa dernière grève scolaire, mettant fin à un voyage qui a commencé en 2018 et s’est transformé en une puissante manifestation mondiale dirigée par des jeunes exigeant que les dirigeants fassent plus pour lutter contre le changement climatique.

« Nous allons toujours dans la mauvaise direction, où ceux qui sont au pouvoir sont autorisés à sacrifier les personnes marginalisées et affectées et la planète au nom de la cupidité, du profit et de la croissance économique », a poursuivi Thunberg. Elle a mis en garde contre « l’approche rapide de points de basculement écologiques et climatiques non linéaires potentiels hors de notre contrôle ».