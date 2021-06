L’obstructionnisme bloque l’augmentation du salaire minimum et le droit de vote pour tous les Américains

L’avenir de notre république est en train de se décider, et par une bizarrerie de l’histoire, une procédure sénatoriale autrefois obscure est au centre de celle-ci.

L’obstruction systématique menace les libertés de chaque Américain, peu importe la couleur de votre peau, votre sexe, votre code postal, votre parti politique ou combien d’argent vous avez (ou n’avez pas) en banque. L’obstruction systématique ne signifie pas seulement qu’une minorité de sénateurs peut bloquer une législation critique sur tout, des droits de vote au salaire minimum. L’obstruction systématique sape le principe de base qui fait fonctionner notre démocratie : le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.

De nombreux arguments ont été avancés pour défendre l’obstruction systématique. Qu’il a été établi par les Pères Fondateurs (faux). Qu’il favorise le bipartisme (l’histoire montre le contraire). Que, sans elle, nous pourrions devenir un « gouvernement parlementaire » (absurdité). D’autres ont fait valoir que l’obstruction systématique est un filet de sécurité nécessaire – que même si cela nous empêche d’adopter une bonne législation maintenant, nous le voudrons quand l’autre partie essaiera d’adopter une mauvaise législation plus tard.

Les électeurs sont censés être responsables

Mais le peuple a voté. Ils ont choisi leurs représentants. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à ne rien faire pendant les urgences nationales critiques. Il est vrai que, peut-être, l’autre parti prendra le pouvoir, et peut-être adoptera-t-il une loi qui, à mon avis, serait mauvaise pour les familles de la classe moyenne partout au pays. Mais c’est ainsi que fonctionne une démocratie.

Comme l’a dit le président Franklin D. Roosevelt, « le gouvernement, c’est nous-mêmes, et non un pouvoir étranger sur nous. Les dirigeants ultimes de notre démocratie ne sont pas un président, des sénateurs, des membres du Congrès et des représentants du gouvernement, mais les électeurs de ce pays. »

Notre Constitution fait confiance au peuple américain. Moi aussi. La démocratie est un acte de foi. L’Amérique était un pari audacieux, ce que l’ancien président Barack Obama a appelé « l’audace de l’espoir » ; la conviction que nous, les peuples, pouvons construire ensemble un avenir meilleur.

Mes parents, une femme de chambre et un concierge, ont travaillé dur sept jours sur sept, mais de toute ma vie, je ne me souviens pas d’une époque où ils n’ont pas voté, car ils connaissaient le pouvoir de notre démocratie de donner la parole aux sans-voix.

Mais lorsque nous permettons à une faction politique de bloquer une législation critique, cela enlève cette voix aux électeurs. Quel que soit votre parti politique, sachez que lorsque vous remportez une élection libre et équitable, vos représentants peuvent gouverner.

Donna Brazile :Les républicains écrasent les droits de vote, bafouant leur soutien à Juneteenth

Alexander Hamilton a écrit que, au gouvernement, « il y a généralement une nécessité d’agir. Les affaires publiques doivent, d’une manière ou d’une autre, aller de l’avant. Lorsque la minorité se voit confier le contrôle de la majorité, le résultat est un « poison » – « des retards fastidieux ; négociations et intrigues continuelles ; compromis méprisables du bien public.

Nous avons vu trop de « retards fastidieux ». Et ces « compromissions méprisables du bien public » définissent l’histoire de l’obstruction. Ce n’est un secret pour personne que l’utilisation principale de l’obstruction au cours du siècle dernier a été de bloquer les efforts visant à rendre ce pays plus libre et plus juste pour tous ses citoyens.

Nous avons besoin de plus de démocratie, pas moins

La législation anti-lynchage introduite en 1918 a été, comme l’a dit la NAACP, « lynchée par un flibustier » malgré des milliers de meurtres racistes qui se produisent à travers le pays. Il n’y a toujours pas de loi fédérale anti-lynchage plus de 100 ans plus tard. Les opposants au Civil Rights Act de 1964 ont bloqué un vote pendant 60 jours.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des menaces similaires. Les droits de vote sont attaqués. Les pulsions autoritaires menacent la Constitution et les libertés que des générations d’Américains sont mortes pour protéger. Plus tôt cette année, nous avons assisté à une insurrection violente qui a tenté de renverser des élections libres et équitables. Je crains que si nous n’agissons pas pour renforcer la démocratie américaine, nous assistons également à de futures violences.

Sauvons la démocratie :Les sénateurs ont juré de soutenir l’Amérique, pas l’obstruction systématique. Tuez-le pour sauver la commission du 6 janvier.

Nos défis sont grands. Mais notre capacité à relever ces défis est tout aussi grande. La solution à tous nos problèmes est plus de démocratie, pas moins. Plus de droits de vote, plus de soutien aux familles de travailleurs, plus de liberté et de justice pour tous. Donner du pouvoir aux gens. Permettre à leurs représentants de travailler en leur nom. Confiance dans le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Lorsque nous embrassons notre héritage et notre potentiel en tant que peuple libre, nous pouvons tout accomplir – et nous devons le faire avec la majorité. Au Sénat, cela fait 51 voix.

Le représentant Val Demings, D-Floride, est un candidat au Sénat et un ancien chef de la police d’Orlando. Suivez-la sur Twitter : @RepValDemings