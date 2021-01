WASHINGTON – Les perspectives du président Joe Biden de faire avancer ses priorités ambitieuses en matière de secours COVID, de justice raciale et de changement climatique se sont certainement améliorées lorsque les démocrates ont remporté les deux sièges du Sénat de Géorgie – et le contrôle total du Congrès – au début du mois.

Mais le maintien de l’obstruction au Sénat – une tactique du Congrès qui nécessite essentiellement 60 votes au Sénat pour faire adopter des projets de loi – signifie que le nouveau président devra peut-être maîtriser certaines de ses idées les plus progressistes, car les modérés des deux partis dont il aura besoin pour adopter une législation ne les accepteront pas.

Une augmentation du salaire minimum fédéral à 15 $. Un frein au développement pétrolier et gazier. Efforts pour inverser des décennies de discrimination raciale systémique. L’obstruction systématique du Sénat rend ces levées beaucoup plus difficiles.

L’obstruction systématique est un outil de longue date utilisé par les sénateurs minoritaires pour bloquer un vote sur un projet de loi en débattant sans cesse de la mesure. La seule façon d’arrêter le débat et de forcer un vote est que 60 membres acceptent de le faire.

Et tandis que les démocrates contrôlent désormais le Sénat grâce à la Géorgie et au vice-président Kamala Harris en tant que président de la chambre, ils n’ont que 50 voix – pas assez pour arrêter le débat et forcer un vote si les républicains décident de faire de l’obstruction.

Y a-t-il une solution pour les démocrates?

Le flibustier existe depuis les débuts du Congrès, une reconnaissance que le «plus grand organe délibérant du monde» ne devrait jamais interrompre l’échange d’idées.

Mais la stratégie a acquis une réputation au cours des dernières décennies comme un obstacle utilisé pour tuer la législation plutôt que comme un outil pour encourager le débat. Le sénateur de Caroline du Sud Strom Thurmond, alors démocrate, a fait de l’obstruction pendant 24 heures et 18 minutes contre le Civil Rights Act de 1957.

Les démocrates pourraient supprimer l’obstruction systématique des projets de loi (comme ils l’ont fait en 2013 pour les candidats à la présidence et les républicains l’ont fait en 2017 pour les juges de la Cour suprême). Mais les membres des deux côtés ont été réticents à le faire.

Deux démocrates – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona – ont déjà déclaré qu’ils ne soutiendraient aucun effort pour éliminer l’obstruction systématique. Et Biden, jusqu’à présent, a également hésité à appeler à une telle mesure.

« Cet organisme fonctionne tous les jours, toutes les heures, par consentement », a déclaré le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré mardi au Sénat pour défendre l’obstruction systématique. «Et la destruction de l’obstruction systématique drainerait la courtoisie et le consentement de cet organe à un degré qui serait sans précédent dans la mémoire vivante.

Tout cela signifie que Biden ne peut aller aussi loin que dans les règles actuelles.

Plus:Joe Biden a couru pour ramener la normalité. COVID-19, une émeute et un procès imminent de destitution rendent cette tâche plus difficile

Le président a des options. Il pourrait continuer à signer des décrets pour exécuter des parties de son ordre du jour. Il en a déjà émis plus de 30, dont des annulant l’interdiction de voyager des musulmans de l’ancien président Donald Trump, exigeant des masques sur les avions et annulant l’interdiction de Trump aux troupes transgenres de servir dans l’armée.

Mais les commandes ne durent que le temps de l’occupant de la Maison Blanche. Et une vague de décrets descendants saperait l’appel de Biden à l’unité bipartite et son respect pour le congrès où il a siégé pendant 36 ans.

Certains démocrates poussent à l’utilisation d’un mécanisme législatif appelé «réconciliation» qui contournerait l’obstruction systématique et permettrait l’adoption d’un projet de loi à la majorité simple. Le nouveau chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que la réconciliation est l’un des « outils » que son caucus envisage sérieusement avec l’aide du COVID.

Plus:Les démocrates contrôleront le Sénat américain après Ossoff et Warnock remporteront le second tour en Géorgie

« Nous devons faire de grandes et fortes choses audacieuses. C’est l’essentiel, » Schumer a déclaré lundi à Rachel Maddow sur MSNBC. «Sinon, je m’inquiète pour l’avenir de cette démocratie».

Voici comment les faibles majorités au Congrès pourraient affecter la capacité de Biden à adopter son programme:

Soulagement COVID

Biden a fait de la conquête du virus qui a tué plus de 421000 Américains et de la relance de l’économie battue du pays sa priorité immédiate.

Il a proposé un programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars qui fournit des contrôles de relance, une aide aux locataires et aux petites entreprises et un financement pour la distribution de vaccins.

Mais les républicains ont hésité au prix total, invoquant la dette fédérale en spirale qui approche les 28 billions de dollars. Certains se demandent également si le gouvernement fédéral devrait continuer à renflouer les chômeurs ou s’il doit réduire la taille et la portée des paiements de relance de 1 400 $ qu’il veut donner à des millions d’Américains.

Plus:Suivi de la distribution du vaccin COVID-19 par État: combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis?

La proposition de Biden dans le cadre de l’allégement COVID de presque doubler le salaire minimum fédéral, de 7,25 $ à 15 $, est encore plus incertaine.

« Si le gouvernement fédéral impose un salaire minimum universel de 15 $, de nombreux Américains à faible revenu perdront leur emploi actuel et trouveront moins de possibilités d’emploi à l’avenir », a déclaré vendredi le sénateur du GOP de Pennsylvanie Pat Toomey dans un communiqué.

Justice raciale

Biden s’est engagé à lutter contre le racisme systémique sur plusieurs fronts: logement, maintien de l’ordre, éducation et soins de santé. Il a publié plusieurs décrets adressant certains aspects et est en train d’assembler l’un des cabinets les plus diversifiés sur le plan racial de l’histoire.

Il devra trouver des domaines de compromis avec le Congrès, tels que la législation visant à accroître la surveillance et la formation des forces de l’ordre, ainsi que les limites de l’utilisation de la force qui ont contribué à la brutalité policière contre les Noirs américains illustrée par le meurtre de George Floyd en Minneapolis l’année dernière.

Mais ses propositions de réformes plus profondes et financières coûteuses qui aideraient de manière disproportionnée les minorités, telles que la réduction de l’écart de revenu (y compris une hausse du salaire minimum), l’adoption de crédits d’impôt anti-pauvreté ou l’annulation des prêts étudiants fédéraux, se heurtent à une opposition significative même si l’obstruction systématique est éliminé.

Susan Rice, directrice du Bureau de la politique intérieure de la Maison Blanche, a déclaré mardi que la Maison Blanche préférerait que ces réformes soient adoptées par le Congrès pour les rendre permanentes.

Mais « il y aura des cas où avant la législation ou les efforts pour obtenir une législation, il est sage de prendre des mesures exécutives », a-t-elle déclaré aux journalistes à la Maison Blanche. « Je ne pense pas que nous devrions supposer que faire quelque chose par action de l’exécutif, là où il peut également être approprié de demander une législation, que nous ne le ferions pas.

Changement climatique

Biden s’est engagé à être le président le plus agressif sur le changement climatique, qu’il a qualifié de «menace existentielle». Son objectif est de décarboner le secteur électrique américain d’ici 2035 pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Il a déjà publié un décret rejoignant l’Accord de Paris, un traité international sur le changement climatique, et son administration devrait annuler une foule de règles anti-climatiques promulguées sous Trump et couvrant les émissions, telles que le méthane, qui contribuent au réchauffement climatique.

Biden prévoit d’obtenir un soutien bipartisan pour tout effort législatif visant à étendre les technologies clés, notamment les techniques de capture du carbone que certaines sociétés pétrolières et gazières utilisent déjà.

Mais sa proposition de dépenser 2000 milliards de dollars sur quatre ans pour stimuler le développement des énergies propres, telles que l’éolien et le solaire, afin d’atteindre l’objectif de 2035 devra convaincre les conservateurs fiscaux du Congrès.

Et les projets de lutte contre les combustibles fossiles devront convaincre les législateurs des États de l’énergie, notamment Manchin, le nouveau président du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, dont l’État reste l’un des principaux producteurs de charbon qui serait une cible de choix de la législation climatique.