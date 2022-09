L’obstruction est désormais au centre de l’enquête sur les documents de Trump

L’enquête du FBI sur les informations top secrètes du gouvernement découvertes à Mar-a-Lago se concentre sur la question de savoir si l’équipe de l’ancien président Donald Trump a criminellement entravé l’enquête. Un nouveau document allègue que les dossiers du gouvernement ont été dissimulés et supprimés et que les responsables de l’application des lois ont été induits en erreur sur ce qui s’y trouvait encore.

L’allégation ne signifie pas nécessairement que Trump ou qui que ce soit d’autre fera finalement face à des accusations. Mais cela pourrait constituer la menace juridique la plus directe pour Trump ou ceux qui se trouvent dans son orbite, en partie parce que le ministère de la Justice a toujours considéré l’obstruction comme un facteur aggravant qui penche en faveur de porter des accusations dans les enquêtes impliquant la mauvaise gestion d’informations classifiées.

“Cela va au cœur d’essayer de suborner l’intégrité même de notre système de justice pénale”, a déclaré David Laufman, qui a autrefois supervisé la même section de contre-espionnage du ministère de la Justice désormais responsable de l’enquête Mar-a-Lago.

La dernière motion du ministère de la Justice dans cette affaire se concentre moins sur le retrait l’année dernière d’informations classifiées de la Maison Blanche à Mar-a-Lago et davantage sur les événements du printemps dernier. C’est à ce moment-là que les responsables de l’application des lois ont tenté – sans succès – de récupérer tous les documents et ont été assurés, à tort, que tout avait été comptabilisé après une “recherche diligente”.

Le ministère de la Justice a délivré une assignation à comparaître devant un grand jury en mai pour les dossiers, et des responsables se sont rendus à Mar-a-Lago le 3 juin pour les récupérer. Quand ils sont arrivés là-bas, selon le document du département de mardi, un avocat de Trump leur a remis une « seule enveloppe Redweld, doublement enveloppée dans du ruban adhésif » contenant des documents.

Un dépositaire des dossiers a présenté une attestation sous serment aux fonctionnaires indiquant que « tous les documents conformes » à la citation à comparaître avaient été localisés et produits. Un avocat de Trump a déclaré que tous les dossiers provenant de la Maison Blanche avaient été conservés au même endroit – une salle de stockage – et qu’il n’y en avait aucun dans un espace privé ou à un autre endroit de la maison.

Mais le FBI en est venu à douter de la véracité de ces déclarations et a obtenu un mandat de perquisition pour revenir le 8 août.

Les responsables avaient “développé des preuves que les dossiers du gouvernement étaient probablement dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts avaient probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”, indique le nouveau dossier du ministère de la Justice.

Lors de leur perquisition en août, les agents ont trouvé des documents classifiés non seulement dans la salle de stockage mais également dans le bureau de l’ancien président, dont trois documents classifiés dans un bureau, selon le ministère de la Justice. Dans certains cas, les agents et les avocats chargés de l’examen des documents saisis ont exigé des autorisations supplémentaires car le matériel était si hautement classifié.

“Le fait que le FBI, en quelques heures, ait récupéré deux fois plus de documents avec des marques de classification que la” recherche diligente “que l’avocat de l’ancien président et d’autres représentants ont eu des semaines pour effectuer remet sérieusement en question les déclarations faites dans la certification du 3 juin et jette un doute sur l’étendue de la coopération dans ce domaine », indique le document.

Dans leur propre dossier mercredi soir, les avocats de Trump ont décrié la perquisition comme ayant eu lieu “au milieu des concessions habituelles” entre un ancien président et la National Archives and Records Administration sur les dossiers présidentiels. Il a déclaré que le département avait «gratuitement» rendu publiques certaines informations, dont une photographie de documents classifiés pris au domicile.

Le ministère de la Justice a déclaré dans des documents judiciaires qu’en plus d’enquêter sur les crimes liés à la mauvaise gestion des informations de la défense nationale et d’autres documents, il cherche également à savoir si quelqu’un a fait obstruction.

D’après le dépôt de mardi, il n’est pas clair dans quelle mesure cette enquête pourrait être centrée sur Trump, qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait que son équipe coopérait avec le FBI, par opposition à l’un de ses avocats ou représentants directement impliqués dans les représentations au département. . On ne sait pas non plus quel rôle Trump lui-même a joué dans ces représentations.

L’obstruction est importante car c’est l’un des facteurs que les enquêteurs recherchent pour déterminer s’il convient de porter des accusations. Par exemple, dans son annonce de juillet 2016 selon laquelle le FBI ne recommanderait pas de poursuites pénales contre Hillary Clinton dans une enquête impliquant le traitement de ses e-mails, le directeur du FBI, James Comey, a cité l’absence d’obstruction comme l’une des raisons.

Lorsque le ministère de la Justice a accusé l’ancien directeur de la CIA David Petraeus en 2015 d’avoir partagé des informations classifiées avec son biographe, il a tenu à inclure dans les documents judiciaires des détails sur les fausses déclarations que les procureurs auraient faites lors d’un entretien avec le FBI.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’une enquête d’obstruction fait surface en lien avec Trump. L’avocat spécial Robert Mueller a enquêté pour savoir si Trump avait fait obstruction à une enquête visant à déterminer si sa campagne présidentielle de 2016 avait été de connivence avec la Russie, et bien que Mueller n’ait pas recommandé d’accusations contre le président alors en exercice, il a également ostensiblement refusé de l’exonérer.

Dans le cas actuel, les enquêteurs fédéraux évaluent probablement pourquoi les représentants de Trump ont fourni des déclarations sur l’état des informations classifiées à Mar-a-Lago qui se sont révélées facilement contredites par les preuves, ainsi que les personnes impliquées dans le retrait des boîtes et pourquoi.

Sarah Krissoff, avocate de New York et ancienne procureure fédérale, a déclaré que les informations détaillées contenues dans le dossier de cette semaine racontent leur propre histoire.

«En lisant entre les lignes de ce qu’ils disaient ici, cela suggère qu’ils avaient des informations très directes d’une source concernant l’emplacement des documents classifiés à Mar-a-Lago et essentiellement la dissimulation ou le manque de coopération avec les efforts antérieurs. pour récupérer ces documents », a-t-elle déclaré.

Le but du dépôt de mardi soir était de s’opposer à une demande de l’équipe juridique de Trump pour qu’un maître spécial examine les documents saisis lors de la perquisition de ce mois-ci et lui restitue certains biens saisis. La juge de district américaine Aileen Cannon doit entendre les arguments sur la question jeudi.

Les avocats de Trump ont répondu mercredi soir en disant qu’un maître spécial était nécessaire par souci d’équité, affirmant que “sans contrôle, le DOJ contestera, divulguera et rendra public des aspects sélectifs de leur enquête”.

Cannon a déclaré samedi que c’était son “intention préliminaire” de nommer une telle personne, mais a également donné au ministère de la Justice l’occasion de répondre.

Lundi, le département a déclaré qu’il avait déjà terminé son examen des documents potentiellement privilégiés et identifié un “ensemble limité de documents contenant potentiellement des informations privilégiées avocat-client”. Il a déclaré mardi qu’un master spécial n’était donc pas nécessaire et que les dossiers présidentiels qui ont été retirés de la maison n’appartiennent pas à Trump.

Eric Tucker, l’Associated Press

