L’obstruction apparaît comme un élément clé de l’enquête sur les documents de Trump

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice affirme que des documents classifiés ont été “probablement dissimulés et retirés” d’une salle de stockage du domaine de l’ancien président Donald Trump en Floride dans le cadre d’un effort visant à entraver l’enquête fédérale sur la découverte des archives gouvernementales.

Le FBI a également saisi des boîtes et des conteneurs contenant plus de 100 dossiers classifiés lors de sa perquisition du 8 août à Mar-a-Lago et a trouvé des documents classifiés cachés dans le bureau de Trump, selon un dossier déposé mardi soir qui présente la chronologie la plus détaillée à ce jour de des mois d’interactions tendues entre les responsables du ministère de la Justice et les représentants de Trump au sujet de la découverte de secrets gouvernementaux.

Le dépôt offre une autre indication du volume considérable de documents classifiés récupérés à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Cela montre comment les enquêteurs menant une enquête criminelle se sont concentrés non seulement sur les raisons pour lesquelles les dossiers y ont été mal stockés, mais aussi sur la question de savoir si l’équipe Trump les a intentionnellement induits en erreur sur la présence continue et illégale des documents top secrets.

Le calendrier établi par le ministère de la Justice a clairement indiqué que la perquisition extraordinaire de Mar-a-Lago n’est intervenue qu’après l’échec d’autres efforts pour récupérer les dossiers et qu’elle résultait de la suspicion des forces de l’ordre que des documents supplémentaires restaient à l’intérieur de la propriété malgré les assurances de Trump. représentants qu’une “recherche diligente” avait représenté tout le matériel.

Il comprenait également une photo de certains des documents saisis avec des pages de couverture colorées indiquant leur statut classifié, peut-être comme un moyen de réfuter les suggestions selon lesquelles quiconque les a emballés ou manipulés à Mar-a-Lago aurait pu facilement ne pas apprécier leur nature sensible.

La photo montre les pages de couverture d’une poignée de documents classifiés reliés par un trombone – certains marqués comme “TOP SECRET//SCI” avec des bordures jaune vif et un marqué comme “SECRET//SCI” avec une bordure de couleur rouille – avec des blancs -out pages, étalées sur un tapis à Mar-a-Lago. À côté d’eux se trouve une boîte en carton remplie d’images encadrées d’or, y compris une couverture du magazine Time.

Bien qu’il contienne de nouveaux détails importants sur l’enquête, le dossier du ministère de la Justice ne résout pas une question centrale qui a suscité la fascination du public pour l’enquête – pourquoi Trump a conservé les documents après avoir quitté la Maison Blanche et pourquoi lui et son équipe ont résisté aux efforts répétés. pour les rendre. En fait, cela suggère que les responsables n’ont peut-être pas reçu de réponse.

Lors d’une visite du 3 juin à Mar-a-Lago par des responsables du FBI et du ministère de la Justice, le document indique : « L’avocat de l’ancien président n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle des boîtes de documents gouvernementaux, dont 38 documents avec des marques de classification, sont restées sur les lieux. près de cinq mois après la production des Quinze Boîtes et près d’un an et demi après la fin de l’Administration.

Cette visite, qui a eu lieu des semaines après que le ministère de la Justice a émis une assignation à comparaître pour les dossiers, reçoit une attention substantielle dans le document et semble être un objectif clé de l’enquête.

Bien que Trump ait de nouveau insisté mercredi sur le fait qu’il avait déclassifié les documents à Mar-a-Lago, ses avocats n’ont pas suggéré cela lors de la visite et “les ont plutôt traités d’une manière qui suggérait que l’avocat pensait que les documents étaient classifiés”, a déclaré le ministère de la Justice. .

Les agents du FBI qui s’y sont rendus pour recevoir des documents supplémentaires ont reçu “une seule enveloppe Redweld, doublement enveloppée dans du ruban adhésif, contenant les documents”, indique le dossier.

Cette enveloppe, selon le FBI, contenait 38 documents uniques avec des marques de classification, dont 16 documents marqués secrets et 17 marqués top secret.

Les enquêteurs ont été autorisés à visiter la salle de stockage mais n’ont pas été autorisés à ouvrir ou à regarder à l’intérieur des boîtes, “ne donnant aucune possibilité au gouvernement de confirmer qu’il ne restait aucun document avec des marques de classification”, a déclaré le ministère de la Justice.

Au cours de cette visite, indique le document, les avocats de Trump ont déclaré aux enquêteurs que tous les dossiers provenant de la Maison Blanche étaient stockés dans un seul endroit – une salle de stockage de Mar-a-Lago – et qu ‘”il n’y avait aucun autre dossier stocké dans un endroit privé”. l’espace de bureau ou tout autre emplacement dans les locaux et que toutes les boîtes disponibles ont été fouillées. »

Après cela, cependant, le département, qui avait assigné à comparaître des séquences vidéo pour la propriété, “a développé des preuves que les dossiers du gouvernement ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”. Le dossier n’identifie pas les personnes susceptibles d’avoir déplacé les boîtes.

Lors de leur perquisition en août, les agents ont trouvé des documents classifiés à la fois dans la salle de stockage ainsi que dans le bureau de l’ancien président – ​​dont trois documents classifiés trouvés non pas dans des boîtes, mais dans des bureaux.

“Le fait que le FBI, en quelques heures, ait récupéré deux fois plus de documents avec des marques de classification que la” recherche diligente “que l’avocat de l’ancien président et d’autres représentants ont eu des semaines pour effectuer remet sérieusement en question les déclarations faites dans la certification du 3 juin et jette un doute sur l’étendue de la coopération dans ce domaine », indique le document.

Il dit: “Dans certains cas, même le personnel de contre-espionnage du FBI et les avocats du DOJ chargés de l’examen ont exigé des autorisations supplémentaires avant d’être autorisés à examiner certains documents.”

L’enquête a commencé à partir d’une saisine de la National Archives and Records Administration, qui a récupéré 15 boîtes de Mar-a-Lago en janvier qui contenaient 184 documents avec des marques classifiées, y compris des informations top secrètes.

Le but du dépôt de mardi soir était de s’opposer à une demande de l’équipe juridique de Trump pour qu’un maître spécial examine les documents saisis lors de la perquisition de ce mois-ci et lui restitue certains biens saisis. La juge de district américaine Aileen Cannon doit entendre jeudi les arguments sur la question.

Cannon a déclaré samedi que c’était son “intention préliminaire” de nommer une telle personne, mais a également donné au ministère de la Justice l’occasion de répondre.

Lundi, le département a déclaré qu’il avait déjà terminé son examen des documents potentiellement privilégiés et identifié un “ensemble limité de documents contenant potentiellement des informations privilégiées entre avocat et client”. Il a déclaré mardi qu’un master spécial était donc “inutile” et que les dossiers présidentiels qui ont été retirés du domicile n’appartiennent pas à Trump.

Eric Tucker, Jill Colvin et Michael Balsamo, Associated Press