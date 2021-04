Le Dr Carlos Del Rio a déclaré que les cas de Covid aux États-Unis pourraient chuter de façon spectaculaire en mai, tant que les États-Unis continueraient de vacciner de manière agressive et convaincraient les communautés réticentes à se faire vacciner.

« Je crains … que nous fassions rapidement passer notre pays d’un problème d’approvisionnement, un problème de pénurie de vaccins, à un problème de demande », a déclaré Del Rio. « Je vais vous dire que les communautés les plus réticentes sont principalement des évangéliques blancs et que nous devons vraiment nous rendre dans ces communautés pour les vacciner. »

Il y a environ 41 millions d’adultes évangéliques blancs aux États-Unis, et environ 45% ont déclaré à la fin de février qu’ils ne se feraient pas vacciner contre Covid-19, ce qui en fait l’un des groupes démographiques les moins susceptibles de le faire, selon le Pew Research Center.

La moitié de tous les adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 81% ont reçu une dose ou plus, et environ les deux tiers sont entièrement vaccinés, selon aux Centers for Disease Control and Prevention.

Del Rio, professeur de médecine spécialisé dans les maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Emory, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que les États-Unis pourraient suivre l’exemple d’Israël et lever les exigences de masquage extérieur si la transmission communautaire diminue.

«Lorsque nous pouvons réduire la transmission communautaire à moins de dix cas pour 100 000 habitants, je pense que le port de masques à l’extérieur ne sera pas nécessaire», a déclaré Del Rio.

L’animateur Shepard Smith a également interrogé Del Rio sur le Texas et sur ceux qui citent l’État comme un exemple de levée réussie des mandats de masque. Les cas quotidiens moyens de Covid sont en baisse de 41% au Texas depuis que le gouverneur Greg Abbott a levé le mandat du masque il y a 40 jours, selon l’Université Johns Hopkins. Del Rio a noté qu’il y avait encore beaucoup d’inconnues à propos de Covid et que les États devraient toujours agir avec prudence lorsqu’il s’agit de lever les restrictions de Covid.

« Je pense que parfois nous nous demandons si un endroit comme le Texas est bon ou chanceux, et je pense que c’est plus chanceux que bon, très franchement », a déclaré Del Rio.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a averti que les Américains devraient toujours être vigilants en ce qui concerne Covid.